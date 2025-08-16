Sportivii CS Politehnica Iași, șase medalii la Cupa României la atletism

Ediția din acest an a Cupei României la atletism în aer liber pentru seniori s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, la București, toți reprezentanții CS Politehnica Iași, club al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), reușind să urce pe podium.

Vlad Dulcescu (30 de ani), antrenat de Dorin Ursache, a câștigat proba de 400 metri garduri cu timpul de 53’’61/100, fiind urmat pe locul al treilea de Andrei Tătărușanu (19 ani, LPS Iași – CS Politehnica Iași), cronometrat în 58’’53/100. În proba de 110 metri garduri, Dulcescu a obținut argintul după ce a alergat în finală 14’’44/100, locul întâi revenindu-i lui Alin Anton (CSM Onești).

„Obiectivul pentru Cupa României a fost strict legat de medalii și l-am îndeplinit. Mai sunt două săptămâni până la etapa finală a Campionatelor Naționale pentru seniori, iar atunci ne vor interesa și timpii obținuți”, a declarat antrenorul Dorin Ursache, într-un comunicat.

Premii pentru alți trei sportivi

Cătălin Atănăsoaei (32 de ani), pregătit de prof. Viorel Popovici, a concurat pentru prima dată în acest an, fără pregătire specifică. El a obținut locul al doilea la 5.000 metri (15’24’’48/100) și tot argintul la 3.000 metri obstacole (09’40’’02/100).

Petru Obogeanu (19 ani, LPS Iași – CS Politehnica Iași), antrenat de prof. Laurențiu Andone, a încheiat pe locul al doilea proba de 1.500 metri (03’59’’45/100), fiind devansat de Andrei Rusu (CSM Deva). În total, sportivii ieșeni au obținut șase medalii: una de aur, patru de argint și una de bronz.

