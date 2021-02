Sporuri de peste 2 milioane de lei pentru sefii justitiei din Consiliul Superior al Magistraturii

In total, doar sumele acestea din urma ajung la circa doua milioane de lei, insa ele reprezinta doar varful iceberg-ului, pentru ca fiecare membru CSM are dreptul la consilieri sau purtator de cuvant, in cazul presedintelui, ceea ce inseamna alte sporuri de delegare si calatorii.

Membrii CSM, alesi pe o perioada de sase ani, si care nu au domiciliul in Capitala beneficiaza, pe langa salariul de membru, care se situeaza la circa 330.000 de lei anual, si de o indemnizatie de detasare. Aceasta indemnizatie se acorda pentru orice magistrat care locuieste intr-o alta zona aflata la mai mult de 5 km de localitatea unde isi are locul de munca.

Astfel, potrivit OUG27/2006, "judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegati in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegarii sau detasarii, de urmatoarele drepturi: a) diurna in cuantum de 2% din indemnizatia de incadrare bruta lunara". Acest lucru a dus la situatia in care, pentru Municipiul Bucuresti, orice magistrat care locuieste in Ilfov sa beneficieze de aceasta indemnizatie.

Este cazul binecunoscut al fostei sefe al CSM, Lia Savonea (FOTO), care desi locuieste in Chiajna, practic o comuna inghitita deja de oras, in anul 2018 a incasat 124.175 de lei, adica 10.300 de lei pe luna, doar pentru a se deplasa din satul Rosu, comuna Chiajna, la Bucuresti. In acel an a mai primit si 1.212 lei, decontarea separata a transportului, asta la un venit salarial de 315.661 de lei pe an.

In ultima declaratie de avere, completata in 15 iunie 2020, judecatoarea nu a mai trecut defalcat veniturile cu doar suma totala primita de la CSM: 499.795 de lei. A trecut separat doar decontarea transportului, 452 de lei si 65 de bani.

