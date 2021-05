Spovedania „trădătorului“ din Consiliul Local. „Locul meu în CL este ca un job. Am votat în conformitate cu jurământul“

Cezar Baciu a explicat motivele care l-au determinat să acorde „votul de aur“ în şedinţa Consiliului Local (CL) de alaltăieri. „După ce am pus foarte bine în balanţă tot ce se-ntâmplă în oraş, am ajuns la concluzia că nu pot să girez o criză politică doar din cauza unor orgolii“, a spus consilierul USR.

El a susţinut că nu a trădat nici partidul, nici pe cetăţenii care au votat lista USR. „Locul meu în Consiliul Local este ca un job, un loc de muncă asumat, conform legii. Am votat în conformitate cu jurământul pe care l-am depus. Majoritatea colegilor mei din USRPLUS, care nu sunt în CL, nu prea înţeleg importanţa deciziilor pe care le luăm noi aici şi faptul că noi avem obligaţia de asumare“, a precizat Baciu.

Consilierul a adăugat că nu i-a informat pe colegii săi că urma să voteze bugetul, dar, anterior, ar fi încercat să creeze o astfel de discuţie în partid, fiind refuzat „din toate părţile“. „Da, au fost cazuri când ni s-a impus nevotarea bugetului de către conducerea partidului. Eu îmi asum tot ce am făcut, încă o dată vă spun, am votat bugetul într-o formă rezonabilă. Majoritatea amendamentelor tuturor partidelor din CL au primit finanţare în acest buget şi sperăm că vor fi puse în practică“, a susţinut consilierul.

Cezar Baciu a precizat că va contesta decizia de excludere în instanţă, o astfel de propunere fiind făcută deja la nivel local, dar aceasta trebuie validată de conducerea centrală. „Sunt de părere că nu am făcut nimic greşit, nu am trădat pe absolut nimeni, ci, din contră, am evitat o situaţie de criză politică la nivel de oraş. 100% voi contesta decizia de excludere“, a completat Baciu.

Consilierul a mai susţinut că împotriva lui ar fi început „un linşaj“ din partea colegilor din partid şi a precizat că, imediat după votul acordat în CL, el a fost exclus din toate grupurile interne de discuţii ale USRPLUS. „Mi-a fost tăiată orice cale de comunicare cu colegii mei. Democratic ar fi să mi se accepte punctul de vedere în interiorul partidului, în faţa tuturor membrilor, ei pot fi îndoctrinaţi în momentul de faţă aşa cum aţi spus şi dvs. că aş fi un trădător“, a conchis Cezar Baciu.

Amintim că, alaltăieri, plenul CL a aprobat, la a treia încercare, bugetul Iaşului pe anul 2021. Pentru aprobare au fost necesare 14 voturi, iar acestea au venit de la PNL, PMP şi consilierul „trădător“.