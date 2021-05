"Spovedania" lui Chirica. Vorbeşte de ameninţări şi de "siguranţa oraşului în pericol"

Primarul Mihai Chirica a susţinut ieri că ancheta DIICOT în care este implicat este de natură să-i „slăbească încrederea în justiţie într-un mod radical”. Într-un mesaj video postat pe reţele sociale, el a precizat că în cei 6 ani de când este primar nu a semnat vreun document fără temei legal.

În acelaşi timp, edilul spune că va ieşi public cu „demisia în mână” dacă se va dovedi că a greşit vreun lucru. Primarul a mai spus că speră ca „justiţia să nu se facă în cabinetele de partid”.

„De data asta mă aflu într-o situaţie în care nici nu mi-aş fi imaginat, o situaţie în care lucrurile au degenerat, o situaţie care îmi slăbeşte încrederea în justiţie într-un mod radical. Nu am dat şi nu am luat şi nu am permis nimănui să ia ceva de la acest oraş”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul: „Mă simt în pericol, într-un grav pericol”

Edilul a susţinut că speţa în care se află este una „grea” întrucât se vorbeşte despre o încadrare într-un „act de crimă organizată”.

„Mă simt în pericol, într-un grav pericol, şi sper ca justiţia să nu se facă în cabinetele de partid. Sper să nu ne întoarcem în timp. Sper ca celelalte instituţii ale statului să asculte şi să încerce şi chiar să facă să se afle adevărul. Nu pot suporta acest lucru. Iaşul are o agendă externă, Iaşul are un proiect pentru Basarabia, Iaşul are un primar care şi-a respectat jurământul zi de zi. Iaşul şi-a ales un om care să sufere alături de el, dar nu aşa”, a mai spus primarul.

Edilul a adăugat că el a cerut unei persoane din Primărie să culeagă date despre situaţia blocului din Sărărie şi să le depună la Parchet.

„Am un mare noroc: acea persoană a luat datele originale sub semnătură. Eu, personal, am cerut acelui funcţionar public să le depună la Parchet şi mi-a zis «da, am făcut-o» şi s-a autosesizat Parchetul. Nu am discutat niciodată despre DIICOT, ci despre Parchet. Eu, personal, am depus, cu mâinile mele, acelaşi material din luna februarie la alte instituţii ale statului pentru că m-am simţit ameninţat şi siguranţa oraşului pusă în pericol sub această presiune”, a detaliat primarul.

Edilul nu a dezvăluit identitatea funcţionarului şi nici nu a precizat cine ar fi exercitat presiuni asupra lui. În context, amintim că primarul este acuzat de omisiunea sesizării organelor judiciare în dosarul „Zoiosu”.

Edilul a susţinut că, încă de la începutul anului, a avertizat că „presiunea la Iaşi creşte” şi a amintit de episodul din 24 ianuarie când a fost stropit cu iaurt în Piaţa Unirii.

Totodată, el a vorbit şi despre faptul că, trei zile mai târziu, a fost trimis în judecată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi în dosarul „Skoda”, afirmând că acest dosar a fost clasat de DNA şi, ulterior, la Judecătorie nu a depus vreo mărturie. Toate acestea ar fi culminat cu acuzaţiile DIICOT din aceste zile.

„De aceea, spun public: mă simt în pericol şi rog să se facă justiţie. Dacă am greşit, vreau să plătesc public şi vreau să mi se spună unde am greşit şi atunci voi ieşi public cu demisia în mână. Nu vreau să mai fiu obiectul de ocară al partidelor politice. (...) Voi publica toate documentele semnate cu sau fără obligaţia de a le publica şi o să găsiţi că fiecare funcţionar al primăriei îşi asumă, în scris, responsabilitatea. (...) Nu am semnat niciun document fără susţinerea tehnică a unui funcţionar care să fie convins că este corect”, a mai spus Mihai Chirica.

Despre contractul de asociere în participaţiune semnat în 2005 între Primărie şi firma Delta Press, primarul a spus că „a fost fraudat de către cei care au devenit partenerii Primăriei acum 16 ani”.

Procurorii DIICOT au audiat zeci de persoane în această săptămână în dosarul „Zoiosu”: principala acuzaţie vizează faptul că, deşi contractul din 2005 prevedea construirea unei pensiuni pe terenul municipiului, în realitate s-a construit un bloc de locuinţe, iar apartamentele au fost vândute.

Astfel, spun procurorii DIICOT, s-a creat un prejudiciu la bugetul local de 2 milioane lei.

