Spre Bucium, peste calea ferată. Primăria Iași suplimentează bugetul pentru drumul provizoriu pe lângă pasajul aerian, după eșecul licitației

Primăria Iași alocă bani suplimentari pentru amenajarea unui drum provizoriu spre Bucium. Varianta este necesară în contextul începerii lucrărilor la pasajul Socola.

Demersul municipalității vine în urma eșecului licitației organizate recent pentru realizarea lucrărilor. O singură ofertă a fost depusă la procedură (Conest), dar constructorul a licitat cu 30% mai mult față de valoarea estimată de către Primăria Iași.

Devizul actualizat al lucrării face obiectul unui proiect de hotărâre care va fi supus aprobării consilierilor locali într-o ședință extraordinară de vineri, 19 septembrie. Conform proiectului, cheltuielile efective vor crește cu peste 2,2 milioane lei până la concurența sumei de 13,5 milioane lei (inclusiv TVA). Acești bani provin din rezerva financiară de implementare aprobată anterior de Consiliul Local (CL) Iași.

Noul drum este necesar în contextul lucrărilor de reabilitare a pasajului Socola.

Varianta provizorie va permite traficul auto cu masa de până la 7,5 tone, autospecialelor (salvare, ISU, IPJ) și autobuzelor CTP cu gabarit de înălțime limitat la 3,80 m de liniile electrificate.

Traseul are o lungime de 1.675 ml și începe de la intersecția străzii Trei Fântâni cu șos. Bucium. Urmează strada Trei Fântâni pe o lungime de aproximativ 335 ml, apoi încă 325 ml pe drumul de acces către rampa CF. De aici va fi construită o bretea de întoarcere în lungime de 145 ml, apoi trecerea la nivel cu calea ferată, în lungime de 100 ml. Odată traversată calea ferată, mai rămân de amenajat căile de acces spre bd. Socola (245 ml) și către strada Mihai Sturza (525 ml).

Contractul pentru modernizarea pasajului Socola a fost semnat în august 2023, dar implementarea proiectului este întârziată.

