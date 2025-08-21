Sprijin pentru cei defavorizați. Peste 300 de liceeni și studenți implicați într-un proiect educațional al TUIASI

Inițiativa, finanțată prin Programul Educație și Ocupare al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, are ca scop sprijinirea tinerilor din medii dezavantajate pentru accesul la studii universitare și reducerea abandonului școlar și universitar.

În proiect sunt implicați 180 de studenți ai TUIASI și 180 de elevi de liceu din județele Iași, Neamț și Vaslui. Elevii provin de la liceele partenere – Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași și Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui, și beneficiază de sprijin până la absolvirea liceului sau promovarea examenului de bacalaureat. Studenții vizați sunt înmatriculați în anul I de licență și primesc sprijin până la finalul anului II, perioadă considerată cu cel mai mare risc de abandon universitar.

Tichete și subvenții lunare pentru participanți

Printre beneficiile acordate se numără subvenții lunare de 330 lei pentru studenți (pe durata anului universitar, fără vacanța de vară), tichete educaționale de 750 lei, acțiuni remediale, consiliere și orientare profesională, workshop-uri și evenimente de tip „Orientation Days”. Elevii beneficiază, în plus, de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, iar studenții de sprijin la discipline cu rată redusă de promovabilitate.

Până acum, proiectul a inclus sesiuni de consiliere, ateliere tematice și o campanie educațională privind importanța studiilor universitare și egalitatea de șanse. În această vară, 30 de liceeni au participat la o școală de vară organizată în Campusul „Tudor Vladimirescu”, unde au experimentat viața de student, au vizitat facultăți și companii partenere și au luat parte la activități culturale și recreative.

Proiectul urmărește creșterea echității în accesul la educație, cu prioritate pentru tinerii ai căror părinți nu au finalizat studii universitare, cei eligibili pentru burse sociale sau cei care fac parte din etnia romă.

