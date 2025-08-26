Sprijin pentru factura la energie electrică. Primăria Municipiului Iași vine cu completări privind voucherele de energie

Autoritățile locale anunță completări privind acordarea voucherelor lunare de 50 lei pentru energie electrică, destinate persoanelor vulnerabile. Cererile se pot depune deja online și fizic din 28 august, iar eligibilitatea este stabilită în funcție de venitul net lunar.

Primăria Municipiului Iași vine cu completări privind voucherele pentru energie. După ce săptămâna trecută a fost anunțat programul de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situație de sărăcie energetică, municipalitatea informează despre modalitatea de accesare a voucherelor lunare de 50 lei, la nivel local. În acest sens, reamintim că, pentru a beneficia de sprijin începând cu luna iulie 2025, solicitanții trebuie să se înscrie în aplicația EPIDS în termen de 30 de zile de la data lansării acesteia, respectiv 20 august 2025. După expirarea acestui termen, sprijinul se va acorda din luna în care este depusă cererea.

Solicitarea se poate transmite în două moduri, respectiv online , prin aplicația EPIDS disponibilă pe site-ul Ministerului Muncii, încă din 20 august 2025 și fizic , prin Direcția de Asistență Socială Iași, centrele de cartier, primării și oficii poștale, începând de joi, 28 august a.c. . Reprezentanții instituțiilor locale vor asigura suportul logistic și personalul calificat pentru încărcarea formularelor în sistemul informatic.

Cine poate beneficia de sprijin și cine nu

Pot beneficia de sprijin persoanele singure cu venit net lunar de maximum 1.940 lei, dar și familiile cu venit net lunar pe membru de maximum 1.784 lei. În schimb, persoanele fără domiciliu în România, fără act de identitate valabil și cele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial nu pot primi acest ajutor pentru energie. Beneficiarii venitului minim de incluziune nu trebuie să depună solicitări, întrucât evidența acestora este transmisă direct de către primării.

În ceea ce privește veniturile, se iau în considerare pensii, indemnizații sociale, salarii, activități independente, drepturi de autor, chirii, investiții, jocuri de noroc și alte surse. Calculul se face prin împărțirea totalului veniturilor la numărul de membri ai familiei.

Mai rețineți că tichetele electronice sunt transmise prin email după validarea cererii, iar la cerere pot fi primite în format fizic în maximum 15 zile lucrătoare.

CITESTE SI: Voucherele lunare de 50 lei pentru energie electrică: cât, unde, cum? Tot ce trebuie să știe potențialii beneficiari din Iași – Ziarul de Iaşi – liderul presei ieşene

În acest context, primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, a transmis un mesaj, precizând că „este esențial ca nimeni să nu fie lăsat în urmă”. De asemenea, edilul-șef i-a îndemnat pe ieșeni să profite de această oportunitate de a primi ajutor, subliniind că Direcția de Asistență Socială Iași este pregătită să ofere sprijinul necesar pentru depunerea solicitărilor.

Atenție însă: sprijinul trebuie utilizat exclusiv pentru plata facturilor de energie electrică aferente locului de consum declarat și nu se înstrăinează.

Sprijinul financiar de 50 de lei pentru plata facturilor la energie se acordă în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 35 / 2025 și se estimează că peste 4 milioane de români ar putea primi acest ajutor.

Publicitate și alte recomandări video