Sprijin pentru mame și nou-născuți: de la haine și scutece, la consiliere și sprijin medical. Sute de mame din Iași beneficiază de „Cutia Bebelușului”

Sunt 350 de mame cu nou-născuți din comunități vulnerabile din județul Iași care vor primi, în următoarele 12 luni, o cutie cu peste 64 de produse necesare bebelușului în primele luni de viață, dar vor avea parte și de cursuri despre creșterea și îngrijirea copilului, consiliere în alăptare, precum și asistență medicală.

Până în 2026, 25.300 de mame în situații vulnerabile, din 1.500 de comunități și 23 de județe din întreaga țară vor primi Cutia Bebelușului. Toate acestea sunt posibile prin Programul Cutia Bebelușului, finanțat de Fundația OMV Petrom și implementat la nivel național de Salvați Copiii România și Asociația SAMAS, care își propune să contribuie la reducerea ratei mortalității infantile în România.

98 de comunități din județul Iași implicate în program

Programul Cutia Bebelușului va fi derulat în cele 98 de comunități din județul Iași de Salvați Copiii, care va acorda cele 350 de cutii. Șapte specialiști locali și medici de familie colaborează cu organizația pentru a facilita interacțiunea cu beneficiarii și pentru a le oferi cursuri despre creșterea și îngrijirea copilului, consiliere în alăptare și asistență medicală. În primele două ediții, în județul Iași 1.406 de părinți au beneficiat de cursuri pentru sănătatea mamei, copilului și a întregii familii, iar mamele au participat la cursuri pentru alăptare.

„În ultimii 15 ani, Salvați Copiii România, prin dezvoltarea programelor dedicate prevenirii mortalității infantile, iar mai recent prin implementarea Programului Cutia Bebelușului, a promovat standarde superioare de calitate în îngrijirea și susținerea nou-născuților. Obiectivul este clar: ca noile generații de copii să beneficieze de un start mai bun în viață, iar părinții să fie mai bine informați, să poată lua decizii sănătoase, bazate pe surse sigure și validate și să primească sprijin concret pentru a-și îndeplini rolul cu încredere și responsabilitate”, a precizat dr. Simona Ivașcu, medic de familie din Voinești, județul Iași, și colaborator Salvați Copiii.

Până la finalul celei de-a treia ediții a programului, 1.053 de mame din județul Iași urmează să primească Cutia Bebelușului și să participe la sesiuni de educație pentru sănătatea mamei și copilului.

Vor primi 64 de produse esențiale pentru bebeluș și mamă

Cutia Bebelușului conține peste 64 de produse esențiale nou-născutului în primul an de viață: haine, scutece, lenjerie de pat, saltea, pilotă, prosop, sistem de înfăşat, articole de îngrijire pentru mame, cosmetice şi consumabile pentru îngrijirea nou-născuților, termometru de baie, termometru digital pentru corp, pachet de scutece, foarfecă pentru copii, inclusiv jucării şi cărţi pentru copii.

Potrivit celor de la Salvați Copiii, odată golită de produse, cutia se transformă într-un spațiu sigur pentru somnul bebelușului în primele luni de viaţă, într-o perioadă în care riscul de sufocare este foarte ridicat.

„Cutia a fost un cadou neașteptat și binevenit. M-a ajutat să-mi recapăt speranța și încrederea că pot fi o mamă bună”, a transmis Maria beneficiară a cutiei din partea Salvați Copiii, din comuna Voinești, județul Iași.

Cutia Bebelușului ajunge în 1.500 de comunități din 23 de județe

La nivel național, programul Cutia Bebelușului ajunge anul acesta în 1.500 de comunități din 23 de județe, cu implicarea a 360 de cadre medicale. Cu o finanțare de 4,5 milioane de euro, programul își propune reducerea mortalității infantile și sprijinirea sănătății mamelor și copiilor din comunități vulnerabile. Numărul total al mamelor cu nou-născuți care vor beneficia de program până la finalul ediției a treia va ajunge la 25.300.

Despre Salvați Copiii România și Fundația OMV Petrom

De 35 de ani, Salvați Copiii România dezvoltă programe sociale și politici publice pentru protejarea drepturilor copilului. Organizația, membră Save the Children, a sprijinit peste 4,15 milioane de copii în cei peste 30 de ani de activitate.

Lansată în 2022, Fundația OMV Petrom construiește programe și investiții pe termen lung pentru comunități dezavantajate, cu accent pe educație timpurie, sănătate timpurie și biodiversitate.

