Sputnik îl redescoperă pe Pleșoianu, după ce acesta a criticat atitudinea PSD față de raportul Matic

Pleșoianu i-a atacat pe liderii PSD, dar i-a lăudat pe liberalii și membrii PMP care au fost împotriva acestui raport.

“Doamnele Carmen Avram, Corina Crețu și Rovana Plumb, precum și domnii Tudor Ciuhodaru, Dan Nica, Mihai Tudose și Claudiu Manda au ales să se ascundă sub masă și să nu voteze deloc pe Raportul Matic (...) Bravii patrioți și creștini și tradiționaliști și îmbrăcați în ie și așa mai departe s-au pitit sub mese, sub scaune, în dulapuri, au avut urgentă nevoie la veceurile trans-gender-fluid-non-binare și n-au mai votat deloc - să nu cumva să se supele sefu', pupă patrioții mânuțele lu' nenea Timmermans!...”, a scris Pleșoianu. El a arătat că europarlamentari precum Traian Băsescu sau Rareș Bogdan s-au opus.

“Toate persoanele alea nefrecventabile (Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Cristian Bușoi, Gheorghe Falcă, Vlad Nistor, Eugen Tomac ș.a.m.d.) au votat, de data asta, NU - în timp ce domnii și doamnele din defunctul PSD au considerat că nu e bine să se pună rău cu neomarxiștii «progresiști»...“, a arătat fostul deputat PSD, pe Facebook.

Mesajul său a fost preluat de Sputnik România, care a apreciat că acesta “și-a făcut praf foștii colegi“.