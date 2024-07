Stadionul de la ERA, un pariu necesar. E Bucureștiul nedrept cu Iașul sau suntem conduși de o administrație locală incompetentă?

În ultimele două decenii s-a bătut mult monedă pe lipsa de influență a politicienilor locali la București. În esență, Iașul ar fi strecurat tot timpul proiecte bine documentate în corespondența cu Guvernul, dar alor noștri li s-ar fi închis abuziv ușa-n nas la Palatul Victoria. De ce? Unii au acuzat un sentiment de dispreț al Bucureștiului pentru regiune (deși aparatul decizonal central e plin de moldoveni/ ieșeni), alții au sugerat că lipsa investițiilor publice în zonă ar avea de-a face cu o strategie militară vetustă. Carevasăzică, dacă nu se construiește nimic în zonă, rușii mor de ciudă că n-au ce fura înainte să atingă poalele Carpaților.

Există și un curent, mai degrabă minoritar, care susține că, de fapt, administrația locală n-a fost în stare în ultimele decenii să pună pe masa Guvernului proiecte majore mature, greu de refuzat indiferent de culoarea politică a decidenților. Că atunci când au avut chef de treabă, liderii locali au identificat surse de finanțare, iar centrul nu le-a pus bețe în roate. Din contră, a pus umărul pe ici pe colo – vezi spre exemplu „upgrade”-ul major la aeroport (terminalul 4). E drept, succesul unor proiecte pe fonduri europene nu e subiectul discuției de azi, chiar dacă Bucureștiul a dovedit că poate fi un partener pentru autoritățile locale. Nici investițiile publice strategice – Spitalul Regional de Urgență, A8 și A7 – nu se încadrează în dezbaterea noastră pentru că acestea nu aveau cum să ocolească județul. Magnetismul Iașului e în mod obiectiv prea puternic pentru ca cele trei obiective să fi avut nevoie de o promovare politică la „centru”.

La dilema de mai sus – un București discreționar care detestă Iașul versus politicieni locali incompetenți – am putea avea în curând un răspuns. Pentru prima dată, orașul cere sprijinul executivului pe un proiect major, fără să aștepte fluierând cu mâinile în buzunar. Este vorba despre noul stadion care urmează să fie construit în zona ERA. Așa cum a fost gândită finanțarea arenei, guvernul, indiferent de culoarea politică, nu are nicio scuză dacă nu „sare cu banul”. În teorie, municipalitatea se împrumută cu 100 de milioane de lei pentru a da startul lucrărilor. Investiția totală ar fi de vreo patru ori mai mare, dar, pe hârtie cel puțin, nimic din funcționalitatea proiectului nu arată exagerat (estetica e discutabilă). Stadionul ar urma să aibă în jur de 24.000 de locuri – nici prea mult, nici prea puțin pentru un oraș de dimensiunea Iașului –, or, 80 de milioane de euro pentru o arenă sportivă ridicată de la zero pare azi o sumă decentă. Ca grad de comparație, Guvernul a alocat 100 de milioane de euro pentru un stadion de 18.000 de locuri la Constanța și 75 de milioane de euro pe un stadion de 15.200 de locuri la Pitești. Niciunul din cele două orașe n-a binevoit, spre deosebire de Iași, să cofinanțeze investiția. Primesc mură-n gură, la fel cum a primit și Craiova pentru „Ion Oblemenco”, unde cofinanțarea locală a fost infimă. Iașul urmează practic exemplul Clujului care a început construcția Cluj Arena din fonduri proprii, s-a rugat de București să pună diferența, iar Bucureștiul n-a avut de ales și s-a conformat.

Dacă administrația locală va fi în stare să ducă stadionul din zona ERA la un grad suficient de maturitate prin eforturi proprii, Guvernul va fi obligat să aloce fondurile necesare pentru finalizarea investiției. În caz contrar, ar fi o dovadă clară de rea-voință a capitalei României față de capitala Moldovei. Până atunci, vom afla răspunsul la o altă întrebare – este actuala administrație locală suficient de competentă să construiască ireproșabil măcar „un sfert” de stadion și într-un termen rezonabil?

