Stare de urgenta la Beirut pe o perioada de doua saptamani dupa explozii

Guvernul libanez a decretat miercuri starea de urgenta in orasul Beirut - pe o perioada de doua saptamani -, la o zi dupa explozii sangeroase in port care au cauzat pagube fara precedent in capitala.

Guvernul a decretat "o stare de urgenta in orasul Beirut, timp de doua saptamani", a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul Informatiilor Manal Abdel Samad.

"O putere militara suprema va fi insarcinata imediat cu prerogative in domeniul securitatii", a anuntat ea.

