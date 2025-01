Starea de greață informațională

O pojghiță subțire de 0,0000000000…1% cam atât reprezintă realitatea transmisă prin intermediul mass-media, pe Tiktok, și pe alte rețele de socializare, atât și nimic mai mult, în rest e realitatea în care trăim și care tinde să dispară, fiind înghițită tocmai de această crustă înșelătoare, ce ne irită și ne pervertește simțurile, gândurile și conștiința, inducându-ne când o stare de alertă, când o speranță iluzorie ce se desfășoară în van.

Copleșiți de informațiile care ne vin din eterul mediatic, tindem să ignorăm nu numai familia și mediul înconjurător, ci și propria noastră natură umană.

Bombardamentul informațional ne determină să trăim mai mult dramele altora, decât să urmărim cu atenție propriile noastre stări și sentimente. De fapt o parte din ele ne sunt induse, iar noi nu facem altceva decât să le implementăm și să ne adaptăm la ele. Prin intermediul mass-media și a netului pătrund în casa noastră politicieni, escroci, criminali, violatori, comentatori, analiști politici, șefi de guverne și de state, false vedete, câteodată și oameni obișnuiți, pe care nu-i cunoaștem și nu-i vom cunoaște niciodată, fiindcă nu-i vom întâlni niciodată în viață. Odată cu ei pătrund în habitatul nostru intim știri despre războaie, secetă, foamete, bombe atomice, inflație, buncăre, cutremure, furtuni devastatoare, crize, pene de curent, căderi de guverne, de ninsori, de grindină, accidente rutiere și alte fenomene ce se desfășoară undeva pe mapamond sau chiar în apropierea noastră, însoțite de tot felul de reclame și de apariția pe ecran a unor personaje ilustre precum Trump, Biden, Macron, Putin, Iohannis, Zelenski, Victor Orban, Xi etc., etc., cufundându-ne permanent psihicul într-o stare de panică, vecină cu depresia și nebunia.

Mass-media creează evenimente din orice. Televiziunile focusează imaginea pe o furnică și furnica devine monstru. Focusează imaginea pe un chibrit și chibritul devine un vulcan sau o galaxie în plină erupție. Televiziunile caută vârful clopotului lui Gauss. Vârful audienței publice. Și pentru asta sacrifică orice. Mass-media face din țânțar armăsar și din rahat bici, cu care ne plesnește peste față. Rețelele de socializare, prin mulțimea de postări și de comentarii, de atitudini pro și contra, amplifică până la delir aceste stări de criză permanentă.

În aceste condiții cum ar putea mintea umană să se apere de „brain rot”, adică de propria-i putreziciune? Se pare că, deocamdată, nu există nici un antidot pentru a-ți proteja mintea în fața avalanșei de știri nocive, ce pervertesc și injectează haosul în societate.

Nici dacă am avea nu un singur creier, ci 32 de creiere sau mai multe, nu o pereche, ci nouă perechi de testicule, sau nouă perechi de vulve, cum are Hirudinea verbena sau lipitoarea, tot nu am reuși să ne ferim creierii și organismul de bombardamentul informațional nociv și de degradare iminentă.

Din nefericire omul, spre deosebire de Hirudinea verbena, are un singur creier, dar setea lui de informație și de sânge și dorința lui e mult mai mare decât al oricărei lipitori. O lipitoare își poate mări de 10 ori corpul până când sângele pe care-l ingurgitează ajunge la saturație; omul nu. În fața fluxului informațional tot mai mare și mai agresiv, el nu găsește nici o portiță de scăpare.

De aceea eu, zilele acestea, mărturisesc că am renunțat să urmăresc televiziunile de știri, dar și postările de pe facebook și Tiktok.

Și, cel puțin, în aparență, mă simt mai liniștit.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

Articolul face parte din seria „Brain rot. Este acest trend ireversibil?”,

tema de meditație propusă de redacție colaboratorilor, la sfârșitul anului 2024.

