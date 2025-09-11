Start în etapa în care Politehnica joacă la Afumați. Șapte meciuri pot fi vizionate în direct
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal va începe astăzi și se va încheia duminică. Șapte din cele 11 partide ale rundei pot fi vizionate în direct.
Iată programul partidelor și unde vor putea fi urmărite:
Joi, ora 18:00
FC Voluntari – Concordia Chiajna – Digi Sport 1, Prima Sport 1;
Joi, ora 20:30
Steaua Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş – Digi Sport 1, Prima Sport 1;
Vineri, ora 18:00
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea – Digi Sport 1, Prima Sport 1;
Sâmbătă, ora 11:00
FC Bacău – ACSM Reşiţa – Digi Sport 1, Prima Sport 1;
CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – frf.tv;
AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte;
Metalul Buzău – CSC Şelimbăr;
CS Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti;
CSM Slatina – CS Tunari;
Sâmbătă, ora 13:30
CS Afumaţi – Politehnica Iaşi – Digi Sport 1, Prima Sport 1;
Duminică, ora 11:00
CSM Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara – Digi Sport 1, Prima Sport 1.
După cinci etape, clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel:
