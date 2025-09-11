MICA PUBLICITATE
SPORT

Start în etapa în care Politehnica joacă la Afumați. Șapte meciuri pot fi vizionate în direct

De Ovidiu MINEA
joi, 11 septembrie 2025, 03:29
1 MIN
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal va începe astăzi și se va încheia duminică. Șapte din cele 11 partide ale rundei pot fi vizionate în direct.

Iată programul partidelor și unde vor putea fi urmărite:

Joi, ora 18:00
FC Voluntari – Concordia Chiajna – Digi Sport 1, Prima Sport 1;

Joi, ora 20:30
Steaua Bucureşti – AFC ASA Târgu Mureş – Digi Sport 1, Prima Sport 1;

Vineri, ora 18:00
Ceahlăul Piatra Neamţ – FC Bihor Oradea – Digi Sport 1, Prima Sport 1;

Sâmbătă, ora 11:00
FC Bacău – ACSM Reşiţa – Digi Sport 1, Prima Sport 1;

CSC Dumbrăviţa – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – frf.tv;
AFC Câmpulung Muscel – Chindia Târgovişte;
Metalul Buzău – CSC Şelimbăr;
CS Gloria Bistrița – CS Dinamo Bucureşti;
CSM Slatina – CS Tunari;

Sâmbătă, ora 13:30

CS Afumaţi – Politehnica Iaşi – Digi Sport 1, Prima Sport 1;

Duminică, ora 11:00
CSM Olimpia Satu Mare – Corvinul Hunedoara – Digi Sport 1, Prima Sport 1.

După cinci etape, clasamentul Ligii a II-a de fotbal arată astfel:

Etichete: liga 2, poli iasi, televiziune de sport

