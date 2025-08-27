MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Start perfect pentru Sorana Cîrstea la US Open: calificare în runda secundă

De Redacția
miercuri, 27 august 2025, 08:30
1 MIN
Start perfect pentru Sorana Cîrstea la US Open: calificare în runda secundă

Sorana Cîrstea, locul 71 WTA, s-a calificat, noaptea trecută, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul turneului de grand slam US Open, scrie News.ro.

Cîrstea a trecut în runda inaugurală de jucătoarea argentiniană Solana Sierra, numărul 74 mondial, scor 7-5, 6-0. Meciul a durat o oră şi 12 minute. În faza următoare, românca o va înfrunta pe sportiva cehă Karolina Muchova, locul 13 WTA şi cap de serie 11, care a eliminat-o în primul tur pe Venus Williams.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Cîrstea şi Muchova s-au mai întâlnit până în prezent de şase ori, ultima dată în sferturi la Dubai, în acest an (învingătoare Muchova, scor 6-2, 7-5). Ele s-au înfruntat şi la US Open de două ori: în 16-imi în 2020 – victorie Muchova cu 6-3, 2-6, 7-6 (7) şi în sferturi în 2023 – victorie Muchova cu 6-0, 6-3.

Per total, din şase meciuri cu Muchova, Sorana Cîrstea a câştigat doar unul, în 2023, în 16-imi la Miami (7-5, 6-1). Prin calificarea în turul doi la ediţia din acest an a US Open, Cîrstea şi-a asigurat un premiu de 154.000 de dolari.

Etichete: Sorana Cirstea, tenis, US Open

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network