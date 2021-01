Starurile următorului „Sex and the City” vor câştiga cel puţin 1 milion de dolari pe episod

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis, protagonistele următorului capitol „Sex and the City”, pregătit de HBO Max, vor câştiga cel puţin 1 milion de dolari pe episod. Cele trei actriţe vor fi şi producători executivi ai programului.

În ultimii ani a devenit obişnuit ca starurile să primească astfel de salarii pentru rolurile în televiziune. Actori precum Nicole Kidman, Jeff Bridges, Sir Patrick Stewart, Reese Witherspoon şi Kerry Washington se numără între cei care fost remuneraţi cu milioane de dolari pentru rolurile interpretate în show-uri ale unor platforme ca Netflix şi Hulu.

Noul capitol „Sex and the City”, intitulat „And Just Like That…”, va avea zece episoade de câte jumătate de oră.

Proiectul le are în centru pe Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) şi Miranda Hobbes (Nixon), prietene la vârsta de 50 de ani. Producţia e programat să înceapă în primăvară, în New York.

Kim Cattrall, care a interpretat rolul Samantha Jones în serialul original şi în cele două lungmetraje care i-au urmat, nu va reveni în distribuţie.

Michael Patrick King va fi producător executiv alături de Parker, Nixon şi Davis.

