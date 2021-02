Statele Unite ar urma sa ajunga la imunitatea de grup in aprilie. Care este explicatia

Trendul actual de scadere drastica a infectarilor cu COVID-19 din Statele Unite indica faptul ca noul coronavirus va disparea in cea mai mare parte pana in aprilie, iar americanii vor putea reveni la o viata normala.

Teoria a fost publicata, intr-un editorial gazduit de Wall Street Journal, de Marty Makary, chirurg si profesor la Johns Hopkins School of Medicine si Bloomberg School of Public Health.

"Pe traiectoria curenta, ma astept ca Covid sa dispara in cea mai mare parte pana in aprilie, permitand astfel americanilor sa revina la o viata normala", scrie acesta, in editorialul intitulat "Vom avea imunitate de turma pana in aprilie", se arata in editorialul WSJ.

Acesta noteaza ca, in mijlocul teribilelor avertismente legate de Covid, un aspect "crucial" a fost in mare parte ignorat: numarul de cazuri a scazut cu 77% in ultimele sase saptamani.

"Daca un medicament ar reduce cazurile cu 77%, l-am numi un medicament miraculos. De ce numarul de cazuri scade mult mai rapid decat prezic expertii?", se intreaba el, inainte de a raspunde:

"In mare parte deoarece imunitatea naturala din infectiile anterioare este mult mai mare decat ceea ce a putut fi masurat prin teste. Testele nu au surprins decat intre 10% si 25% dintre infectii, in functie de momentul in care, in timpul pandemiei, cineva a luat virusul. Aplicarea unei medii de detectare a cazurilor ponderata in timp de 1 din 6,5 la totalul de 28 de milioane de cazuri confirmate ar insemna ca circa 55% dintre americani au imunitate naturala".

La aceasta valoare trebuie adaugate persoanele deja vaccinate - 15% dintre americani la sfarsitul acestei saptamani, iar numarul e in crestere rapida.

Aflati amanunte de pe ziare.com.