Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, grav afectată de infiltrații și fisuri, intră la restaurare: a fost semnat contractul de lucrări

Statuia lui Ștefan cel Mare din fața Palatului Culturii va fi restaurată de Conest. În acest sens, constructorul și-a adjudecat un contract de 1,1 milioane lei scos la mezat de Primăria Iași.

La licitația organizată de municipalitatea au fost doi ofertanți. Față de valoarea estimată de Primărie, contractul a fost semnat pentru o sumă cu 200.000 lei mai mică. Lucrările de restaurare ar trebui să fie executate în maximum 12 luni.

Așa cum „Ziarul de Iași” a mai relatat, o expertiză tehnică a arătat că ansamblul statuar prezintă o serie de probleme în special la nivelul soclului: fisuri verticale și orizontale, degradări ale suprafețelor și infiltrații de apă. În cazul statuii au fost constatate deficiențe precum deteriorări ale unor materiale, deplasări ale unor elemente de piatră, depuneri de materiale biologice, degradări ale părților constructive și finisaje deteriorate.

În documentația de atribuire a contractului se precizează că principala cauză a degradărilor acestui monument este umiditatea ascensională ce afectează elementele de piatră atât în zonele de contact cu solul, cât și pe toată suprafața acestuia. „Fenomenul de îngheț-dezgheț prezent la exterior a dus la pierderea coeziunii materialelor din care este executate monumentul. Umiditatea variabilă datorată materialului higroscopic din care este alcătuit monumentul a condus la extinderea și degradarea avansată pe întreaga suprafață”, conform caietului de sarcini.

În același timp, în expertiză s-a susținut că statuia prezintă „un aspect inestetic, ce denotă și lipsă de mentenanță”. „Altoreliefurile sunt turnate dintr-o singură șarjă, prezintă degradări avansate pe toată suprafață, oxizi și sulfați de cupru, depozite de praf și murdărie aderentă, au patina compromisă”, se mai arată în caietul de sarcini.

