Statul eşuat. "Dăruieşte Viaţă" ridică un nou spital. Cetăţenii, chemaţi să se implice

Ce se va întâmpla între timp cu pacienţii bolnavi de Covid care au nevoie de terapie intensivă? A căror viaţă poate depinde de cât de rapid primesc ajutor de specialitate, intubare, oxigen? La cum merg lucrurile în România, probabil că aceştia ar fi trebuit transferaţi în alte localităţi, cu riscurile pe care acest lucru le ridică pentru sănătatea lor, până când statul venea cu o soluţie. Probabil în ani...

Salvarea vine din nou, şi de această dată, dinspre societatea civilă.

Conştiente că bolnavii de Covid în stare gravă din Neamţ ar putea muri fără o secţie de Terapie Intensivă unde să fie ajutaţi rapid, fondatoarele Dăruieşte Viaţă, ONG cunoscut pentru iniţiativa ridicării primului spital oncologic pentru copiii bolnavi din România, au hotărât să se implice pentru dotarea spitalului din Neamţ cu o secţie modulară de Terapie Intensivă de ultimă generaţie.

Dăruieşte Viaţă nu este la primul proiect de acest gen. Cele două fondatoare, Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu au reuşit recent să realizeze un spital modular cu 38 de paturi echipate "full option" operaţionalizat în curtea Spitalului Elias din Bucureşti. Au deci experienţă pe astfel de proiecte, ştiu cum se face şi cum să răzbească prin hăţişul birocratic astfel încât lucrurile să se desfăşoare rapid.

Noua secţie modulară de la SJ Neamţ pe care îşi propune să o realizeze Dăruieşte Viaţă va avea 18 paturi complet echipate şi va putea fi folosită 5-10 ani de acum încolo, ba chiar mai mult dacă este întreţinută corespunzător, spun iniţiatoarele proiectului. Costul noii secţii este estimat la două milioane de euro din care au fost strânşi 500.000 de euro, din donaţii. Pentru restul de bani, Dăruieşte Viaţă face apel la cetăţeni să se implice şi să doneze, să fie solidari cu oamenii din Neamţ. Căci nenorociri similare se pot întâmpla oricând şi în alte părţi şi mâine am putea fi noi cei care au nevoie de ajutor...

Despre cum a apărut iniţiativa acestui proiect, care este stadiul acestuia şi cum se pot implica cei dornici să ajute ne-a vorbit Oana Gheorghiu, una din cele două fondatoare ale Dăruieşte Viaţă.

"Imediat după ce am văzut incendiul de la Piatra Neamţ ne-am dat seama că ar trebui să facem noi ceva pentru că ştim care este ritmul şi viteza de reacţie a statului român în astfel de situaţii şi am realizat că dacă nu reuşim noi să facem asta probabil că anul viitor pe vremea aceasta ne vom uita la spitalul Judeţean Piatra Neamţ care tot nu va avea terapie intensivă. Aşa că am propus imediat Guvernului de atunci ideea aceasta, Lucrurile nu au mers atât de rapid, până am identificat cu cine ar trebui să vorbim, căci Spitalul Judeţean ţine de CJ Namţ, am discutat la spital cu un manager care în ziua în care am vorbit cu el şi-a şi dat demisia şi tot aşa... e un spital care a avut 10 manageri într-un an de zile

Dar asta a fost... ştiam că noi avem proiectul, avem metoda prin care putem să facem rapid acest proiect şi ne-am gândit că oamenii din zona respectivă au nevoie de Terapie intensivă", a explicat Oana Gheorghiu.

