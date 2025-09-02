Statul ia case pentru datorii de 1.000 lei: o familie luptă de 20 de ani pentru dreptate

Statul are dreptul să confiște o casă pentru o datorie de 1.000 de lei. Opinia aparține funcționarilor Comisiei Naționale pentru Compensarea Imobilelor, care au justificat astfel refuzul de a aproba acordarea de despăgubiri pentru o casă confiscată și demolată.

După două decenii în care pentru întocmirea unei simple adrese treceau ani de zile, urmașii ultimei proprietare au fost nevoiți să se adreseze justiției.

Casa i-a fost confiscată în 1960

În 1939, o ieșeancă a cumpărat de la o familie de evrei o casă de 154 mp cu patru camere, pivniță, fundație de piatră și zidărie din cărămidă, situată pe strada Săulescu, spre piața Unirii. Pe cei 600 mp ai curții era amenajată o gospodărie în toată legea, casa având ca anexe magazii și chiar un grajd. Femeia nu s-a bucurat prea mult timp de noua proprietate, decedând în 1954. Casa a fost preluată, ca unic moștenitor, de fiica ei. Erau anii în care regimul comunist depunea toate eforturile pentru a desființa proprietatea privată, vizați fiind deținătorii de pământ la țară, respectiv cei care aveau case, la oraș.

În 1960, Sfatul Popular al orașului Iași, denumirea din acea perioadă a Primăriei, s-a folosit de un decret proaspăt apărut pentru a-și pune în aplicare planurile de sistematizare a zonei. Sub pretextul unei datorii la impozitul pe clădiri de 992,16 lei, casa, în valoare de 45.800 lei, a fost confiscată. La acea dată, salariul mediu net pe economie era de 802 lei. La scurt timp după aceea, construcția a fost demolată. Peste ea, ca și peste alte case demolate cu același prilej și curțile lor, a fost amenajat actualul parc Gulliver din spatele librăriei Junimea.

Cererea de acordare a despăgubirilor a fost respinsă

Au trecut 50 de ani până la apariția legii 10/2001, care permitea foștilor proprietari să solicite despăgubiri pentru locuințele preluate abuziv de stat și demolate. În acel moment, fosta proprietară a depus dosarul necesar la Primărie. Nu a mai apucat să vadă ce soluție va da comisia de specialitate a municipalității. Acesteia i-au trebuit 6 ani pentru a încuviința acordarea de despăgubiri. Femeia murise deja, cu un an înainte. Cei doi copii ai ultimei proprietare, Victor și Irina S., au moștenit un teanc de acte.

Dispoziția primarului, prin care propunea acordarea de despăgubiri pentru casa demolată a fost adoptată în 2007, dar a fost trimisă Prefecturii spre avizare după încă patru ani. Și Prefectura a mai avut nevoie de trei ani pentru a pune dispoziția în alt plic și a o trimite la București, unde funcționa comisia îndrituită să acorde despăgubirile.

Conform legii, Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor (CNCI) are unicul rol de a calcula despăgubirile, în baza dosarelor primite din teritoriu. Se consideră că cele două filtre, al primăriei locale și al prefecturii sunt suficiente pentru aprobarea sau respingerea dreptului de proprietate. De la Iași nu pleacă decât dosarele în care dreptul fostului proprietar este incontestabil. Totuși, după ce dosarul a mai stat șase ani în sertarele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, în 2020 comisia din cadrul acesteia a mai cerut detalii cu privire la proprietate. Răspunsul a fost trimis în decurs de o lună. Au mai trecut trei ani, iar comisia a mai cerut un rând de lămuriri. În cele din urmă, anul trecut, CNCI s-a pronunțat, respingând cererea de acordare a despăgubirilor.

Statul este cel care trebuie să demonstreze că a preluat în mod legal imobilul disputat

Funcționarii comisiei au invocat faptul că nu s-ar fi făcut dovada preluării abuzive a imobilului, acesta fiind confiscat pentru neplata impozitelor. Din punctul lor de vedere, confiscarea unei case de 45 de ori mai valoroasă decât cuantumul datoriilor nu reprezenta un abuz. De asemenea, ei au afirmat că nu fuseseră depuse documente din care să reiasă descrierea construcției din punct de vedere arhitectural.

Decizia de invalidare a fost contestată de Victor și Irina S. în fața Tribunalului. Aici, ei au prezentat istoricul clădirii și al demersurilor făcute de ei și de mama lor începând cu 2001. Știau că locuința fusese confiscată pentru neplata impozitului, dar fără niciun titlu. Nu dispuneau de niciun proces-verbal sau alt document care să ateste preluarea. Mama lor formulase zeci de cereri către diverse instituții pentru a dovedi modul de preluare de către stat, dar fără niciun rezultat. Însăși pretenția CNCI ca petenții să demonstreze caracterul abuziv era absurd, întrucât „abuziv” înseamnă tocmai lipsa unui titlu legal. De altfel, prin lege, statul este cel care trebuie să demonstreze că a preluat în mod legal imobilul disputat. În privința descrierii arhitecturale a imobilului, părea că funcționarii nu se uitaseră prin dosarul pe care îl avuseseră în față și în care casa era descrisă în amănunt.

Diferența dintre valoarea casei și datorie

În analiza dosarului, magistrații Tribunalului au ajuns la concluzia că preluarea casei de către stat fusese făcută abuziv chiar după legile comuniste. Proprietara ar fi trebuit să primească diferența dintre valoarea casei și datoria pe care o avea către organele fiscale. În noiembrie 1960, un inspector din cadrul Secției Financiare a Sfatului Popular Iași a menționat în mod expres că „imobilul urmează a se preda fără plată Comitetului Executiv al Sfatului Popular”, ceea ce încălca legea. Preluarea fără plată era posibilă doar dacă debitoarea era supusă și măsurii confiscării averii, dispusă pe cale judecătorească, ceea ce nu fusese cazul. Irina și Victor S. erau îndreptățiți să primească despăgubiri.

Acestea au fost evaluate de judecători la 90.000 euro pentru cei 600 mp de teren ai curții și la 47.520 euro pentru casă, ținându-se cont de vechimea ei, materialele de construcție și zona în care era amplasată. Hotărârea Tribunalului a fost contestată de reprezentanții CNCI, dosarul intrând pe rolul Curții de Apel.

