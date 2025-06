Statul vrea bani și de la pensionari: câți din Iași ar plăti contribuția la sănătate? Economist ieșean: „factura dezmățului bugetar a venit la plată”

În timp ce statul caută soluții pentru a astupa găurile bugetare, pensionarii s-ar putea trezi cu mai puțini bani în cont. Unii economiști consideră măsura justificată. „Unii spun: am plătit cât am muncit, am plătit CASS în toată cariera. Așa e. Dar imaginați-vă că în aceeași perioadă au plătit și RCA pentru mașină. Dacă vor să circule și astăzi, trebuie să plătească din nou asigurarea”, spune economistul Dan Chirleșan.

Ideea veche: s-a mai aplicat și acum trei ani

Ideea nu e nouă – Guvernul a mai aplicat această măsură în urmă cu trei ani și acum o readuce în discuție: reintroducerea contribuției de asigurări de sănătate (CASS) pentru pensionarii cu venituri mari. Deși nu a fost luată încă o decizie finală, măsura analizată presupune ca pensionarii care au peste 4.000 de lei pensie să plătească 10% CASS, însă doar pentru suma care depășește acest prag. În practică, dacă un pensionar are o pensie de 4.100 de lei, diferența față de pragul de 4.000 lei este de 100 lei. 10% din această sumă înseamnă 10 lei. Prin urmare, se va plăti 10 lei pe lună CASS.

În județul Iași, datele Casei Județene de Pensii (CJP) Iași arată că 154.431 de persoane primesc pensie, iar aproape 30.000 dintre pensionari (mai exact, 29.349) au venituri lunare care depășesc 4.000 de lei. Este vorba de 19% dintre pensionarii din județ, în timp ce peste 98.000 dintre ei se află sub pragul de 3.500 de lei și nu ar fi afectați în niciun fel.

Majoritatea pensionarilor din județ se încadrează cu pensiile între 1.200 și 2.000 lei (64.546 persoane) și 2.000–3.000 lei (34.347 de persoane). Cu pensii între 3.000 și 3.500 lei sunt 14.533 pensionari, în timp ce 11.656 de pensionari primesc între 3.500 și 4.000 de lei. Pe de altă parte, 764 de pensionari care au pensii ce depășesc suma de 10.000 de lei, potrivit datelor comunicate de CJP Iași pentru „Ziarul de Iași”.

Ce înseamnă, concret, 10% CASS pentru pensionarii cu pensii mari

Pentru cei vizați, impactul diferă de la caz la caz, în funcție de cuantumul pensiei. Dacă la o pensie de 4.100 lei, CASS ar fi de 10 lei/lună, la 5.000 lei, contribuția ar urca la 100 lei/lună; la o pensie de 6.500 lei – 250 lei; la 8.000 lei – 400 lei, iar la o pensie de 20.000 lei, suma reținută la CASS ar fi de 1.600 lei/lună.

Economistul Dan Chirleșan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din Iași, susține reintroducerea CASS pentru pensiile mari. El consideră că această măsură nu este doar justificată, ci și necesară în actualul context economic. Pentru cei cu venituri medii și mari, spune el, contribuția de 10% aplicată doar peste pragul de 4.000 lei este nesemnificativă.

„Dacă ne raportăm la ideea în sine – ce înseamnă să îți plătești o asigurare socială de sănătate? – până la urmă, este o formă de solidaritate socială. Statul a oferit o facilitate generală, dar trebuie spus că nu toți pensionarii aveau nevoie de ea. În cazul celor cu pensii mari, acești 10% nu reprezintă o povară”, afirmă profesorul de economie.

El explică de ce ar fi normal ca pensionarii cu venituri mari să plătească din nou contribuția la sănătate, chiar dacă au contribuit în timpul vieții active. Face o paralelă simplă: chiar dacă au plătit RCA ani la rând, dacă vor să circule cu mașina și astăzi, tot trebuie să plătească asigurarea auto. Chirleșan spune că la fel ar fi și cu CASS-ul, este o contribuție necesară pentru a folosi serviciile medicale din prezent, nu o plată „pe viață” pentru ce s-a achitat în trecut.

Factura dezmățului bugetar: statul cere înapoi banii

Profesorul atrage atenția și asupra costurilor pe care sistemul medical le suportă: „O zi de spitalizare simplă, cu două perfuzii și câteva analize de bază, ajunge să coste Casa de Sănătate între 3.000 și 4.000 de lei”, spune Chirleșan.

În cazul pensiilor foarte mari, cum sunt cele din justiție, unde sumele depășesc lejer 20.000 de lei –, profesorul din Iași este de părere că suma pierdută prin reintroducerea CASS este nesemnificativă. Concluzia economistului este una amară, dar realistă.

„Statul ne-a obișnuit să ne dea cu țârâita câte ceva în fiecare zi, dar în același timp ne-a omorât și spiritul creativ, și libertatea de acțiune. Iar la final, ce aflăm? Că am trăit pe datorie. Iar acum, factura dezmățului bugetar a venit la plată”, spune acesta.

