Steagul Rusiei a fluturat ieri la Iași, la Eternitatea: ambasadorul Moscovei și rusofili locali au ținut lecții despre „denazificarea Ucrainei fasciste”

În timp ce Europa stă alături de Ucraina la masa negocierilor, în încercarea de a opri războiul declanșat de Rusia, rusofilii din Iași s-au strâns ieri la Cimitirul Eternitatea ca să vorbească despre „denazificarea” Ucrainei. Sub pretextul celebrării celei de-a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste din Al Doilea Război Mondial, aceștia s-au strâns la Monumentul Eroilor Sovietici. Au fost însoțiți de ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Gheorghievici Lipaev.

După cuvântarea acestuia, au mai vorbit un ieșean care are o asociație rusofilă, un canotor olimpic rus, un profesor de istorie și un membru al Partidului Patrioților. Culmea, românii au vorbit mai mult despre „denazificarea” Ucrainei decât ambasadorul rus.

O asociație ieșeană rusofilă, Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană (FDDE), a organizat la Cimitirul Eternitatea un eveniment dedicat soldaților sovietici care au murit în luptele din jurul Iașului, în Al Doilea Război Mondial, marcând cea de-a 80-a aniversare a victoriei coaliției antihitleriste. Au participat ambasadorul Federației Ruse în România, Vladimir Gheorghievici Lipaev, reprezentanți de la aceeași federații, membri ai FDDE din filialele Iași și București, dar și o mână de simpatizanți locali.

30 de rusofili și un ambasador

În total, au fost aproximativ 30 de persoane. Niciun reprezentant oficial din Iași sau de la nivel național nu a venit. Printre simpatizanți s-au remarcat un bărbat înfășurat în drapelul României, altul cu o icoană, un participant cu un steag roșu pe care era scris un mesaj în chirilică și doi tineri care fluturau steagul Rusiei.

Ambasadorul Lipaev a avut probleme cu traducătorul: femeia care traducea din rusă în română și invers „pocea” serios limba. În plus, discursurile celorlalți invitați nici măcar nu au fost traduse pentru ambasador. În mod ironic, Lipaev a vorbit mult mai puțin despre războiul din Ucraina decât susținătorii locali. Iar pe aceștia din urmă cel mai probabil nici măcar nu i-a înțeles.

„În momentul de față, în Occident, se fac încercări de a rescrie rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial, de a pune principala responsabilitate pentru declanșare asupra poporului care a suferit cele mai mari pierderi. Aș dori să îmi exprim profunda recunoștință față de cei care sunteți prezenți aici, celor care onorează eroismul soldaților sovietici căzuți pe teritoriul României. Este extrem de important nu doar pentru România sau pentru relațiile dintre țările noastre, ci și pentru întreaga Europă, unde astăzi chestiunea rezultatelor celui de-Al Doilea Război Mondial a devenit subiectul unor discuții politice complet inutile. Astăzi, ne închinăm din nou capetele în fața celor care și-au sacrificat viețile ca să ne aducă libertatea, ca să putem vedea acest cer, ca să ne creștem copiii. Din păcate, mulți dintre ei nu au reușit să creeze propriile familii, nu au reușit să aibă copii la rândul lor. Dar lor le datorăm viețile noastre și, din acest motiv, trebuie să le respectăm memoria. Gloria eternă a celor căzuți”, a spus Vladimir Gheorghievici Lipaev, ambasadorul Federației Ruse în România.

Ode ieșene despre pace aduse statului rus, care a pornit războiul din Ucraina

A urmat discursul reprezentantului ieșean al Asociației Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană. Îmbrăcat sub mantia unui discurs patriotic, acesta a vorbit despre „recunoștința” pentu coalița antihitleristă și despre respectul pentru poporul rus. L-a descris, pe acesta din urmă, ca fiind „o forță de neclintit”, una care inspiră și astăzi, conform lui Vasile Iftime – „ne face să luptăm pentru a păstra pacea și democrația”.

„Odată cu 23 august aniversăm în acest an și opt decenii de la înființarea coaliției antihitleriste. Doar împreună, cu speranță și încredere, implicați uniți și solidari, putem construi o Europă a păcii, o Europă modernă și puternică. Cinstim sacrificiile eroilor care au făcut posibilă eliberarea României. Ne reamintim cu recunoștință angajamentele patriotice ale Casei Regale, de efortul armatei române, al clasei politice, al populației civile și al soldaților sovietici, care au făcut posibil 23 august. 23 august a generat un mediu politic și social în care s-au putut afirma liber mari personalități cu care România a contribuit la popularitatea secolului 20. De aceea, pe 23 august, celebrăm nu doar un eveniment istoric, ci și valorile și energiile pe care acest excepțional act politic le-a potențat”, a spus Vasile Iftime.

Soția președintelui ONG-ului rusofil, invitată de vază la evenimentele Ambasadei Rusiei

Asociația Forumul pentru Dezvoltare Durabilă Europeană are sediul în Iași, pe strada Aurel Vlaicu, iar la telefonul de contact al acesteia răspunde Vasile Iftime, ieșean cunoscut simpatizant al ideilor Federației Ruse. Împreună cu soția sa, Dana Iftime, prezentă și ea la eveniment, dar mai în spate, cei doi soți au fost și sunt invitați permanenți la evenimentele Ambasadei Rusiei din România.

Soția a fost, până anul trecut, membru de frunte în organizația de femei a PSD Iași. Dana Iftime a fost invitată de seamă a Ambasadei Rusiei în România la două evenimente publice, în noiembrie 2022 și martie 2023. În fotografiile publicate de Ambasada Rusiei, aceasta ocupă un loc de seamă, în primele rânduri ale invitaților. Iftime a fost invitată și la evenimentele publice ale PSD Iași, pe scenă sau braț la braț cu prefectul Bogdan Cojocaru sau cu fostul deputat Silviu Macovei. Acesta din urmă era, pe atunci, membru al Comisiei pentru controlul SRI și al Comisiei de Apărare și Siguranță Națională.

Un sportiv de performanță român laudă soldații ruși de astăzi

Cel mai înfocat discurs l-a avut însă Petre Ignătenco, fost sportiv de performanță la caiac-canoe, care a reprezentat România și la campionate mondiale. După 50 de ani, devenit șofer de taxi, acesta a reînființat Patidul Comunist Român și o asociație de prietenie româno-rusă. Într-un amestec ideologic total, acesta a vorbit despre o „luptă pentru pace”, care ar fi, de fapt, una „împotiva fascismului în primul rând”. I-a numit pe ucraineni fasciști, a blamat afilierea țării noastre idealurilor europene și a lăsat să se înțeleagă că întreaga suflare rusofilă din țară, care numără mai mult decât cei 30 de inși de la Iași, așteaptă să se întâmple „ceva” pe 23 august, anul acesta. Nu știm însă ce anume.

„După al Doilea Război Mondial și până în 1990, Europa nu a cunoscut războiul, pentru că acolo erau majoritatea comuniști. Construiau socialismul în țările lor, iar pacea era un argument fundamental. Astăzi, 20 august, suntem aici, într-o situație precum se află România astăzi, și anume, în preziua actului de la 23 august. Nu spun că și acum se va întâmpla peste trei zile ceva, dar suntem în aceeași situație ca atunci când eram alături de cei care sprijineau fascismul, nazismul, așa cum astăzi guvernanții noștri sprijină fascismul ucrainean, alături de multe state din Europa, mai ales occidentale. Acest lucru este nefavorabil, cred eu, României de astăzi, așa cum a fost nefavorabil și României de până la 23 august 1944”

Discursul haotic al acestuia a continuat cu elogiu aduși rușilor, denumiți „frați întru credința creștină din răsărit”. L-a atacat direct și pe regele Mihai și i-a ridicat în slăvi pe actualii soldați ruși. „Mai spun doar că slavă tuturor eroilor care au murit împotriva fascismului și care încă mai luptă și mor pentru pace și pentru lichidarea fascismului din Europa, și mă refer aici la Ucraina”, a spus campionul.

Un român care se declară patriot spune că Ucraina nici nu există

Mihai Cristian, care conduce Partidul Patrioților, o altă porvoce românească a ideiilor rusești, a vorbit despre o lupta pe care ar duce-o astăzi poporul român împotriva „globalismului”. A denunțat tot felul de agende internaționale prin care „încearcă să ni se șteargă identitatea, națiunea, limba, cultura”. Nici măcar nu a recunoscut existența Ucrainei, spunând, la Iași, că vecinii țării noastre sunt Republica Moldova și Uniunea Statelor Federației Ruse. Ieri, între cei 30 de participanți la eveniment, nici nu ar fi avut cine să-l contrazică.

„Dacă istoria poate să fie ștearsă, răspunsul meu este că istoria, oricum ar fi, nu poate fi ștearsă de nimeni. Spun acest lucru deoarece comemorăm ziua de 23 august, una foarte importantă în istoria României (…). Atunci a fost o luptă împotriva nazismului, iar astăzi luptăm împotriva unui alt curent care se numește globalism și împotriva unor «precepte» și agende internaționale prin care se încearcă să ni se șteargă identitatea, națiunea, limba, cultura și așa mai departe”, a spus Mihai Cristian.

