Stefanos Tsitsipas nu va participa la turneul de la Sankt Petersburg

El s-a accidentat la turneul de la Roma şi durerile au fost resimţite mai tare la semifinala de la Roland Garros, pierdută în faţa lui Novak Djokovici.

"M-am accidentat uşor la picior, am făcut un RMN şi, urmând sfaturile medicului, am decis să mă retrag de la turneul de la Sankt Petersburg, să am o săptămână de pauză şi să mă pregătesc pentru Viena", programat începând din 26 octombrie, a anunţat Tsitsipas. El a mai spus că abia aşteaptă să evolueze la turneele de la Viena, Paris şi Londra.