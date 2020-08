Stelian Ion, încercare ratată de a explica de ce şi-a inventat un handicap pentru locuinţă ANL

"Nu mai ţin minte cum a fost cu chiria, aveam deja un contract de comodat în apartamentul părinţilor pentru cabinetul de avocatură... Nu mai ţin minte, e mult de atunci.

Dar nu aveam nevoie de însoţitor! Pur şi simplu mi s-au cerut nişte adeverinţe medicale, eu am întrebat dacă ajută, mi s-a spus că da şi le-am depus. Am avut TBC când eram mic, apoi un astm bronşic, dar nu am avut niciodată nevoie de însoţitor.

Eu nu am completat acel tipizat de care vorbiţi, am completat o cerere de mână şi am depus documente cerute, atât. Apare semnătura mea pe acel tipizat?

Nu mai ţin minte cum a fost cu veniturile... Va trebui să verific.

Dar eu am fost toată viaţa avocat! Nu am lucrat niciodată la o instituţie publică, nici măcar la barou nu eram angajat, ci membru. Şi, chiar dacă aş fi fost angajat, baroul nu e instituţie publică."

