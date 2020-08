Știați că actorul Dustin Hoffman are rădăcini ieșene? Urme ale firmei bunicilor se văd încă pe Cuza Vodă

”Buna Dimineata !

Nu stiu cum Doamne , am ratat ieri ziua de nastere a unui actor urias .

Ieri , Dustin Hoffman a implinit 83 de ani .

Acest monstru m-a determinat candva sa ma fac actor . Multumesc Comitetului de Cinematografie Sovietic care a cumparat acel splendid film in 1983.E vorba de TOOTSIE . Am intrat in cinematograful ,,FLACARA'' la film si dupa 1h 59 de min ieseam de acolo naucit. Iar replica ,, Da , sunt cea mai buna rosie de pe Broadway'' a devenit replica mea favorita ptr multi ani .Mai tarziu am aflat ca replica ii apartinea chiar lui Dustin Hoffman, nu era din scenariu ...

Am motive sa merg mereu pe jos pe strada Cuza Voda in Iasi ptr ca ,pe la mijlocul strazii ,daca vii dinspre Teatrul National si te uiti sus pe frontonul unei cladiri vechi darapanate vezi scris cu litere in relief ''H&H'' .Adica ''Hoffman tatal si Hoffman fiul'' , bunicul si tatal lui Dustin. Asta era firma afacerii de familie .

Apoi a fost pogromul, Hofmanii au plecat in America si in 1937 la Los Angeles s-a nascut marele Dustin Hoffman ...

Ioan Holban, fostul director al TNI, a infiintat Festivalul International de Teatru ,,Avram Goldfaden'' in 2002 . La una din editii Holban , nebunul nostru frumos, a venit cu ideea sa-l invitam la festival ca oaspete de onoare pe Dustin Hoffman .L-a sunat si i-a vorbit despre Iasi , despre patria lui romaneasca despre bunici . Hoffman, emotionat, a zis ca vrea sa vina la Iasi . Dumnezeule , am trait vreo doua saptamani intr-o euforie continua . Am si visat momentul .

Dustin Hoffman la Iasi , va imaginati ???

Dar... a intrat pe fir cel mai ticalos personaj din viata unui artist . Impresarul !

Si i-a explicat lui Hoffman ca agenda nu-i permite sa vina la Iasi in perioada respectiva ...

Happy Birthday , Dustin Hoffman !”