Știința Miroslava încurcă Politehnica Iași. Meci amical anulat cu câteva ore înainte de start. Unde poate fi văzut meciul de la Chiajna

Politehnica Iași a reluat ieri antrenamentele după victoria meritată obținută sâmbătă, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, 2-0 cu o echipă extrem de modestă, CS Tunari. Cum „pensionarii” ilfoveni au ridicat probleme Iașului în prima repriză, în care au avut statistici mai bune (!), Poli dorește, firesc, creșterea calității exprimării, în suferință în acest start de sezon.

Pentru a-și atinge obiectivele, echipa ieșeană a încercat efectuarea reglajelor necesare și într-un meci amical cu Știința Miroslava. Partida trebuia să se dispute azi, cu începere de la ora 11:00, în Copou. Aseară, târziu, s-a anunțat însă că verificarea cu Miroslava a picat, din cauza oaspeților. Aceștia au motivat faptul că au aruncat prosopul din cauza unor probleme de efectiv.

Poli, care nu a fost refuzată săptămâna trecută de viceliderul Ligii I, FC Botoșani, care a venit în Copou, a încercat să se reorienteze rapid. Iașul nu a mai avut timpul necesar pentru a găsi un alt adversar de Liga a III-a din zonă: ACS USV Iași avea un alt test perfectat, iar CSM Vaslui nu a găsit soluții pentru a ajunge azi la Iași.

Astfel, încurcată de Miroslava, Politehnica va reface programul de pregătire conceput pentru astăzi, care se va transforma într-un antrenament.

Următorul meci oficial al lui Poli Iași va avea loc sâmbătă, de la ora 11:00, la Chiajna, cu echipa locală Concordia. Partida va fi transmisă în direct pe frf.tv.

Publicitate și alte recomandări video