A stat mult timp închis în cutiuța lui, într-un loc ascuns, în spatele icoanei Sfântului Nicolae. Nimeni nu s-a atins de el. Era prea valoros ca să fie folosit.

Mi-am petrecut copilăria în satul meu natal, exilat într-un fel de Ev Mediu încremenit în timp, având impresia că mă aflu în centrul lumii, deși trăiam undeva la marginea marginilor ei. În plină eră comunistă, când numele lui Dumnezeu era hulit și trupul Mântuitorului răstignit pe cruce călcat în picioare, în satul meu natal credința, portul, datinile şi obiceiurile rămăseseră neschimbate de câteva veacuri. Satul încremenise în timp. Părea că peste el războaiele și revoluțiile au trecut fără să lase urme.

Mergând prin sat întâlneai bătrâni, coborâți parcă din icoanele coclite de trecerea vremii, întâlneai și bărbați, și femei, întâlneai și copii, care alergau împingând cu un băț cercul, rostogolindu-l pe uliță, până când dispăreau într-un nor de praf. Vedeai și fetițe stând pe laviță și privindu-se în oglinjoare, te așteptau să le vezi legănând în brațe o păpușă sau ținând în poală alte jucării; ele însă se mulțumeau să stea cu mâinile în poală și să privească surâzând în colțul buzelor undeva în gol, într-un gol istoric unde se aflau nu numai candele, sfeșnice și lumânări, cărți sfinte și icoane, ci și jucării. O mulțime de jucării.

Și totuși, în copilărie mă jucam tot timpul. Mă jucam chiar și atunci când nu mă jucam. Căci, în copilărie, totul era joc. Mă jucam până și în somn, iar când mă trezeam, încercam să-mi aduc jucăriile închipuite din lumea de acolo, percepută în vis, în lumea reală, pe care o puteam vedea, auzi și pipăi. De multe ori, lumile acestea se amestecau atât de mult, încât nu-mi dădeam seama când trăiam aievea și când în vis. Și dacă se amestecau lumile, se amestecau și oamenii, și copacii, și iarba, și norii ce pluteau pe cer. Uneori norii se umpleau de fulgere, de tunete, dar și de jucăriile care ne apăreau în vis.

Jucându-mă, încetul cu încetul, mai mult în închipuire, descopeream lumea și o modelam amestecând-o cu simțurile și gândurile noastre…

În vremea copilăriei, în casa noastră nu existau decât două jucării: o matrioșcă de lemn, rămasă cheală de cât o scărmănaseră alții înaintea mea (apropo de matrioșcă: când am citit pentru prima dată – eram deja licean – Cântăreața cheală, mi-a răsărit în minte păpușa mea de lemn, zăcând în mijlocul încăperii goale din casa noastră ai cărei pereți se risipeau și se adunau în vânt precum fumul deșirat printre copaci), aveam și un căruț confecționat din șipci de brad cu roți dințate cu care mai înainte se jucase și tata, dar și bunica mea. De la tata, căruțul, ca de altfel, și păpușa au trecut în grija fratelui meu mai mare, iar de la el, în grija mea. De fapt ne jucam amândoi cu aceleași jucării, schingiuind păpușa în toate felurile și înfigând o mulțime de cuie în ea, apoi o înveleam în niște cârpe și o așezam în căruț. Iar căruțul, după ce-l dichiseam cu panglici colorate, înhămam la el motanul nostru galben și ieșeam să ne jucăm în curte. Motanul miorlăia și ne scuipa, sărind ca un ghemotoc în sus și încercând să scape din strânsoare. Și până la urmă, tot învârtindu-se în loc, în jurul cozii, o zbughea pe uliță și nu revenea acasă decât după două-trei zile de hoinăreală prin vecini, iar noi, în timpul ăsta ne continuam jocul, înhămând un alt motan venit de la vecini la o colivie unde se afla închis un papagal.

Ieșea o hărmălaie de nedescris. Motanul sărea în sus și miorlăia ca dracii, iar papagalul cârâia și înjura. Auzindu-l bătrânele de pe uliță își făceau semnul crucii și scuipau în sân. „Piei, diavole”, bodogăneau ele, amenințându-ne cu cârja. Câteodată, așezam matrioșca noastră în cărucior și o plimbam până la școală și înapoi. Prima dată când am desfăcut-o apăsând pe o clamă ascunsă la spate am rămas foarte uimiți, găsind înlăuntrul matrioșcei noastre o altă matrioșcă, mai mică dar parcă mai frumoasă, cu părul despletit. Iar înăuntrul acesteia o altă și tot așa mai departe. Le-am înșirat apoi pe iarbă și, contemplându-le, ne-am întrebat dacă matrioșcele noastre au sau nu au suflet și am zis că au. Fiecare din ele era sufletul celeilalte. Iar ultima matrioșcă, de mărimea unui greier, era probabil sufletul tuturor.

Privind matrioșcele, ne-am pipăit pieptul, încercând să găsim locul unde s-ar afla sufletul nostru, închipuindu-ne că și noi suntem alcătuiți din niște păpuși, care își schimbă înfățișarea pe măsura ce trec anii. Jocul nostru ne îndemna la meditație. Jucându-ne încercam să înțelegem cine suntem, de ce am fost trimiși în lume, și cum funcționăm. Oare eram și noi, precum marionetele, doar niște mecanisme cu chip uman, a căror cheiță se afla în mâna Domnului?

La drept vorbind, pentru jocurile noastre din copilărie nu aveam nevoie de jucării. Vara ne jucam de-a partizanii, câteodată ne jucam de-a partizanii și iarna, înarmați cu puști de lemn, ne târam pe sub tufele și crucile pline de zăpadă din cimitir, sau ne târam pe fășia arată, acoperită de nămeți, trecând prin ninsoare dintr-o parte în alta a graniței străjuite de două rânduri de sârmă ghimpată, fără să lăsăm urme și fără să fim prinși de grăniceri. Și asta fiindcă urmele noastre le acoperea viscolul.

Dar adevăratul nostru loc de joacă era o lutărie, aflată pe malul surpat al unui iaz năpădit de bălării. Ne ascundeam acolo și modelam cu mâinile din lut nu numai oameni, ci și păsări, șopârle, șerpi, pești și alte animale pe care după ce le plămădeam le întindeam și le uscam la soare.

Visul nostru însă era să înjghebăm acolo, în lutărie, un atelier de potcovit buburuze, greieri și cosași.

În ciuda strădaniilor noastre, visul a rămas doar vis.

Dar în copilărie nu eram fascinat de jucării, ci de stilouri. Primul stilou pe care l-am văzut a fost într-o duminică de iarnă, când părinții mei urcându-se în pod ca să-și numere banii strânși cu greu, dosiți în lada de zestre, au constatat că din suma ascunsă printre lipseau câteva sute de lei. Două sau trei sute. În vremurile acelea, când banii abia se stabilizaseră, două sute de lei era o sumă mare. Și atunci, părinții ne-au luat la puricat. Nu pe mine, căci eu eram prea mic ca să fac o astfel de potlogărie, de altfel nici nu urcasem încă în pod, aveam să urc mai târziu, descoperind acolo un adevărat bazar, ci pe fratele meu mai mare, care deja era la școală. Întâi l-au luat cu binișorul. Pe învăluite, bătând tot felul apropouri și aluzii străvezii. Dar văzând că aluziile nu au nici un efect, au trecut la amenințări. Dar cum și acestea s-au dovedit a fi zadarnice, nu au avut încotro și au apelat la pedeapsa cu cureaua. Tata l-a bătut la început ușor, apoi a început să-l bată din ce în ce mai vârtos. Văzând că din ochii mamei încep să curgă lacrimi, a închis-o într-o cămară și schimbând tactica, a întors cureaua și l-a altoit cu catarama. În cele din urmă, după ce fundul a fost învinețit cum se cuvine, fratele meu a mărturisit. Într-adevăr, el luase banii.

– Și ce-a făcut cu ei? l-a întrebat tata.

Cumpărase napolitane și bomboane.

– De 300 de lei?

– De 300 de lei, răspunse fratele ghemuit sub masă.

– Și ce-ai făcut cu bomboanele? Le-ai mâncat?

– Da, le-am mâncat, veni răspunsul însoțit de scâncete și lacrimi.

– Nu puteai să mănânci 45 de kilograme de bomboane, câte ai fi putut cumpăra cu suma asta.

– Le-am mai împărțit și la alți copii, răspunse fratele meu cu același glas tremurător.

– Ai fi umplut școala de bomboane. Jură pe sfânta cruce că ai cheltuit toți banii pe bomboane sau poate că ți-a mai rămas ceva?

Nu chiar de toată suma. Îi mai rămăseseră 25 de leuți.

– Și unde i-ai ascuns?

– Sub streașina din șură.

– Unde anume?

– În cuibul rândunicii.

– Du-te și adu-i de acolo.

Fratele meu a ieșit, așa cum era îmbrăcat lejer, a luat scara și înfruntând viscolul, a rezemat-o de perete și s-a urcat până în vârf.

– Banii mai sunt acolo? l-a întrebat tata deschizând geamul de la camera care ne servea și de bucătărie, și de sufragerie, și de dormitor.

– Sunt, a zis cu glasul spășit fartatele meu mai mare.

– Adu-i în casă.

Fratele meu a coborât de pe scară, și lăsând-o acolo, rezemată de perete, a intrat desculț în casă, răbegit de frig.

Dinții îi clănțăneau de frică și frig, a venit tremurând spre tata și deschizând pumnul mic a dat să-i înmâneze cei 25 de lei.

– Nu, aceștia sunt ai tăi. Poți să-i păstrezi și să faci ce vrei cu ei. E răsplata pentru bătaia pe care ai încasat-o, a zis tata.

Fratele meu mai mare stând în cumpănă, la un moment dat a întins palma spre banii pe care tata îi ține în palma sa pe jumătate strânsă.

– Nu, nu, i-a zis tata, banii ai să-i iei atunci când vei mărturisi ce ai făcut cu suma furată. Ceva nu iese la socoteală. Nu puteai să cumperi un sac de bomboane. Nici nu l-ai fi putut urni din loc. Și apoi, atâtea bomboane cumpărate… Era bătător la ochi. Spune-mi, ce-ai mai cumpărat, uite îți promit că nu-ți fac nimic, numai spune-mi adevărul.

Atunci a apărui și mama, care l-a luat pe fratele meu Anton și l-a strâns în poala ei.

– Ia nu-l mai chinui, i-a zis tatei. Parcă tu când ai fost mic nu făceai năzdrăvănii?

– Făceam, dar nu furam bani din casă.

– Nu i-a furat nici el. I-a găsit și i-a luat.

– Dar cum de i-a găsit? Cum de i-a trecut prin minte să caute tocmai acolo, în lada de zestre?

– Probabil ne-a auzit vorbind noaptea înainte de culcare sau poate prin somn. Sau poate, cum sunt curioși de felul lor copiii, ne-a pândit când am urcat în pod, a urcat și el pe scară, a văzut ce facem și pe unde cotrobăim, și a coborât înapoi tiptil în cameră, iar când a rămas singur, a urcat în pod și a scormonit prin ladă până a dat de banii ascunși.

– Așa ai făcut? l-a întrebat bătrânul (așa îi spuneam tatei când eram mici, asta fiindcă purta barbă), încingându-și cureaua la loc. Anton a dat din cap că da.

– Adică ne-ai pândit?

Dând din cap, fratele meu făcu iarăși semn afirmativ.

– A intrat necuratul în copilul ăsta, spuse bătrânul, luându-l de urechi din brațele mamei și ridicându-l în sus.

– Lasă copilul în pace, țipă mama, l-ai chinuit destul.

Surâzând în barbă, tata îl lăsă jos.

– Acum, ia spune, ce-ai mai cumpărat? i se adresă el.

– Spune, făcu mama, iar tu promite-mi că n-ai să-l mai bați, i se adresă ea tatei.

– Nu-l mai bat, m-am săturat de el ca de mere pădurețe. Îl las în voia Domnului, răspunse tata.

– Hai, spune odată, făcu el, adresându-se după un timp fratelui meu, care se ghemuise iar în poala mamei.

– Am cumpărat, spuse, după un timp, sughițând fratele meu, un stilou.

– Ce? făcu tata.

– Un stilou, repetă fratele meu ghemuindu-se și mai mult în poalele mamei.

– Un stilou, repetă tata. Ia uite bre, dar ce te crezi tu, mă, condeier? La noi numai primarul și directorul de școală scriu cu stiloul…

– Păi, făcu mama cu un glas blând, poate o să ajungă și el director sau primar.

– O să ajungă ăsta primar când o să ajung eu popă, făcu tata. Nu ai văzut ce note are? Mi-e și rușine, când sunt chemat, și sunt chemat destul de des, să mă duc la școală și să mă uit în catalog.

– Poate că stiloul ăsta o să-l facă să scrie mai frumos, spuse mama.

– Poate, făcu tata. Dar spune-mi, continuă el, adresându-se fratelui meu Anton, totuși de ce l-ai cumpărat?

– Mi-a plăcut cum arată.

Fratele meu tăcea, ascunzându-se în spatele mamei.

– Ți-a plăcut cum arată, făcu tata. Atâta tot? Nu te-ai gândit la ce-o să-ți folosească?

– Poate că o să ajungă scriitor? îi sări în ajutor mama.

– Poate mă fac și eu popă sau mitropolit, spuse tata. Dar mai știi, făcu el, căzând pe gânduri, poate o să ajungă și scriitor. Altfel nu văd de ce și-ar fi cumpărat acest stilou. Nu știi niciodată de unde sare iepurele.

Pesemne că tata avea gura pocită. Fratele meu n-a ajuns scriitor, dar am ajuns eu.

Stiloul însă nu ne-a folosit la nimic. Nici fratelui meu Anton, nici mie.

A stat mult timp închis în cutiuța lui, într-un loc ascuns, în spatele icoanei Sfântului Nicolae. Nimeni nu s-a atins de el. Era prea valoros ca să fie folosit. Din când în când, de sărbători, tata îl scotea de acolo și-l studia cu atenție, întorcându-l pe toate fețele. Îi plăceau pesemne armăturile de alamă și cele trei inele de la baza capacului. Poate și culoarea de un verde pal al celuloidului marmorat și penița aurită. Dacă bătea în el lumina dintr-o parte, stiloul aducea cu salamandrele pe care le vedeam jucându-se în râu.

Stiloul a stat acolo până a venit colectivizarea. Atunci tata, temându-se ca icoanele să nu-i fie confiscate, cum i-a fost confiscată vânturătoarea și hamurile, le-a ascuns în podul cu fân. Și acolo s-a pierdut. Degeaba l-am căutat și noi, și mama, și tata în toată șura. Stiloul parcă intrase în pământ.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

