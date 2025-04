Strada centrală din Iași pe care se circulă ca în Afganistan: nu reguli, nu respect în trafic, nu oameni ai legii prezenți. Nici ca pieton nu te descurci – VIDEO

Este și cazul Școlii Wurmbrand, din zona Smârdan-Bucșinescu (locația, AICI), de unde un localnic nemulțimit ne-a trimis, pe adresa de email a redacției (redactie@ziaruldeiasi.ro), mai multe imagini și aprecieri personale.



„Bună ziua! Sunt un cetățean nemulțumit de lipsa de reacție și de neimplicarea Primăriei în rezolvarea unor situații de încălcări ale regulilor de circulație: fac petiții de circa 5-6 luni, Poliția Rutieră spune că nu are camere, cei de la Locală așteaptă să fie invitați mereu etc. Practic, am remarcat că e vorba de dezinteresul unor sinecuri, în genul pensionarului director de la Locală, care nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu. Este vorba de zona colegiului Wurmbrand din strada Smârdan, mai precis de părinții care își duc copiii acolo: circulă pe trotuare, sunt agresivi cu pietonii etc. Practic, deși am poze și filme cu încălcările legii , nu îmi sunt luate în seama sesizările și petițiile.”