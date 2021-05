Strategia lui Chirica: Bani pentru lefuri la maxim, pentru investiţii la minim

Noua administraţie de dreapta a Iaşului nu se oglindeşte deloc şi în viziunea după care sunt alcătuite bugetele instituţiilor şi societăţilor din subordinea Primăriei. O analiză fie şi sumară asupra acestora, documente finalizate recent, arată mai degrabă o viziune net de stânga: accent puternic pe salarii, în dauna investiţiilor, aflate peste tot la minima supravieţuire. Practic, la majoritatea celor şapte entităţi publice, nivelul cheltuielilor cu personalul este de 5, de 10 sau chiar de 20 de ori mai mare decât nivelul investiţiilor. Şi, atenţie, vorbim în mare de societăţi de al căror capital de investiţii depinde direct modul în care arată oraşul: Citadin, Servicii Publice, Salubris etc.

Instituţiile de sub autoritatea municipalităţii au prevăzut un nivel minim de investiţii în acest an. Dependente în mare parte de contractele şi comenzile Primăriei, companiile au o valoare cumulată a cheltuielilor de investiţii puţin peste 28 milioane lei, respectiv aproape 7,5% din suma tuturor bugetelor.

În schimb, cheltuielile de personal au o pondere de peste 53% în bugetul total: cei peste 3.200 de angajaţi înseamnă cheltuieli de peste 200 milioane lei, în condiţiile în care veniturile prognozate sunt de aproape 380 milioane lei.

Toate societăţile Primăriei prestează un serviciu public (excepţie de la regulă face Tehnopolis), astfel că bugetele unora dintre acestea sunt dependente de banii de la bugetul local: de exemplu, o parte importantă din veniturile CTP este reprezentată de subvenţia acordată în contul gratuităţilor şi reducerilor la bilete, iar Servicii Publice Iaşi şi Citadin se bazează în principal pe comenzile primite de la municipalitate (întreţinere spaţii verzi şi, respectiv, lucrări de asfaltare sau plombări).

În ceea ce priveşte bugetul local al municipiului, investiţiile pe acest an reprezintă aproape 48% (580 milioane lei), cheltuieli care se bazează în cea mai mare parte pe evoluţia proiectelor europene în implementare: fondurile UE sunt de aproape 380 milioane lei, sumă ce cuprinde inclusiv subvenţiile de la bugetul de stat.

CTP are cel mai mare buget

Bugetele celor şapte instituţii din subordinea Primăriei vor fi supuse aprobării plenului Consiliului Local (CL) într-o şedinţă ordinară de la sfârşitul săptămânii. CTP are cel mai mare buget: circa 140 milioane lei, în condiţiile în care cheltuielile de investiţii sunt de 3,8 milioane lei (2,7%), iar cheltuielile de personal ajung la aproape 83 milioane lei (59%).

În bugetul local al municipiului Iaşi, subvenţia aferentă serviciului pentru transport (gratuităţi şi reduceri de bilete) ajunge la peste 72 milioane lei. Bugetul CTP încă nu este public, dar şeful companiei Cristian Stoica a detaliat ieri câteva dintre investiţiile prognozate în 2021.

„Principalele proiecte vizează extinderea sistemului de afişaj cu timpii de aşteptare (vor fi montate panouri în alte 50 de staţii, faţă de cele 30 existente), va fi construită o hală metalică care va adăposti temporar tramvaiele noi care vor ajunge la Iaşi (hala va fi în funcţiune la depoul Gară până la momentul modernizării depoului Dacia), va fi achiziţionată o autoutilitară de 18 tone (spălare) şi sunt prevăzute unele iniţiative în domeniul digitalizării activităţii companiei (sisteme automatizate de pontaj, control acces în incinte, date de exploatare etc.)”, a declarat directorul CTP, Cristian Stoica.

Bugetul Servicii Publice, dependent de banii Primăriei

Salubris este cealaltă companie a CL care are un buget peste pragul de 100 milioane lei, respectiv de 110 milioane lei. Operatorul de salubritate are cel mai mare buget de investiţii (14 milioane lei – 13% din cheltuielile totale), în timp ce cheltuielile de personal sunt de 52 milioane lei (49%).

Anul trecut, Salubris îşi prognozase investiţii de 19,7 milioane lei, dar cheltuielile au fost de 8,6 milioane lei.

„Unele investiţii, un exemplu este achiziţia de autogunoiere, au fost contractate pe final de an şi vor fi achitate din bugetul de investiţii pe acest an”, a comentat ieri şeful Salubris, Cătălin Neculau.

Din fonduri proprii, Salubris va achiziţiona, printre altele, eurocontainere, pubele, module pentru platforme subterane, containere, multifuncţionale, aspiratoare urbane şi, nu în ultimul rând, va continua programul de modernizare a punctelor gospodăreşti.

Constructorul Primăriei, Citadin, are un buget prognozat de 54,4 milioane lei cu investiţii de 4,9 milioane lei (9%) şi cheltuieli de personal de 19 milioane lei (35%).

Investiţiile Citadin fac referire în special la baza de producţie. Directorul Marius Ionescu nu a răspuns ieri apelurilor telefonice. La fel ca în cazul CTP şi Citadin, activitatea Servicii Publice Iaşi este dependentă în mare parte de banii Primăriei.

Chiar dacă SPI poate lucra şi pentru terţi, prioritar este Iaşul în ceea ce priveşte întreţinerea spaţiilor verzi, în condiţiile în care există şi un contract de delegare în acest sens.

„Dacă se va merge la fel ca anul trecut, circa 80% dintre venituri sunt în baza comenzilor de la Primăria Iaşi. Noi am vrea să avem investiţii mai multe, dar nu avem bani lichizi. De exemplu, 13 milioane lei pe care trebuia să-i încasăm până la sfârşitul anului trecut, i-am încasat în primele trei luni ale acestui an”, a detaliat Laurenţiu Ivan, directorul SPI.

Societatea pe care o conduce are prognozat un buget de 52,4 milioane lei cu investiţii de 4,4 milioane lei (8,5%) şi cheltuieli de personal de peste 31 milioane lei (59%).

Două societăţi se bazează exclusiv pe contractele cu terţi

În schimb, Termo-Service se bazează exclusiv pe încasările în baza contractelor încheiate cu asociaţiile de proprietari (inclusiv lucrări de intervenţie la comandă).

„Noi administrăm circa 23.000 de imobile din Iaşi, respectiv o treime din piaţa totală. Cu toate acestea, veniturile sunt mici. Cea mai importantă investiţie pe care vrem să o facem este în resursa umană, dar avem probleme în a recruta specialişti: nu-i găsim pe piaţa muncii. La proiecte, avem partea de digitalizare şi vrem să începem anul acesta să extindem cu un etaj sediul din Metalurgiei, noi funcţionăm într-un punct termic”, a precizat Alin Aivănoaiei, director Termo-Service.

Societatea a plătit anul trecut 1,5 milioane lei către Primărie, iar 20% din această sumă a reprezentat cuantumul chiriilor pentru spaţiile folosite. Pentru 2021, Termo-Service şi-a stabilit un buget de 12 milioane lei, cu investiţii de aproape 900.000 lei (7%) şi cheltuieli de personal de 9,1 milioane lei (75%).

Societatea care administrează pieţele din Iaşi, Ecopiaţa, a estimat un buget pe anul curent de 7,2 milioane lei, cu o investiţie minimă de 140.000 lei (2%) şi cheltuieli de personal de 3,5 milioane lei (49%).

Nu în ultimul rând, cea de-a şaptea companie a CL, Tehnpolis, are un buget prognozat de 1,6 milioane lei, iar cheltuielile de personal ajung la 1,1 milioane lei (70%). Tehnopolis este singura societate din administraţia locală care nu are programate investiţii în acest an.

„Investiţiile nu pot fi prevăzute în bugetul propus spre CL, investiţiile sunt în bugetul asocierii (Primăria şi universităţi, n.r.), dar şi acestea sunt minime. A fost un an greu”, a spus directorul Tehnopolis, Constantin Şerbescu.

Societatea pe care acesta o conduce administrează parcul ştiinţific din CUG şi are venituri aferente chiriilor achitate de firmele găzduite în parc. Astfel, Tehnopolis este singura dintre societăţile Primăriei care nu realizează un serviciu public, dar administrează bunuri ale municipiului Iaşi.