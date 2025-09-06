Strategie neobișnuită în Ucraina. Rușii au parașutat „bani” deasupra unui oraș din apropierea graniței

Moscova a apelat la o nouă metodă pentru a-i atrage pe civilii ucraineni de partea ei, potrivit poliției ucrainene, relatează The Kyiv Independent, citată de hotnews.ro.

O dronă a rușilor a aruncat fluturași sub formă de bancnote de 100 de grivne în orașul Cernihiv, din nord-estul țării, îndemnând locuitorii să colaboreze cu forțele ruse, a declarat sâmbătă departamentul local de poliție, arată hotnews.ro.

Conform sursei citate, prin fluturași se ofereau bani în schimbul coordonatelor pentru a ajuta Rusia să țintească forțele ucrainene.

Departamentul regional de poliție a primit o sesizare cu privire la acest caz neobișnuit din unul dintre districtele orașului Cernihiv în dimineața zilei de sâmbătă.

„Poliția avertizează cetățenii cu privire la răspunderea penală pentru diseminarea de informații despre locația și mișcările forțelor armate ucrainene!”, se arată în comunicatul poliției.

