Cum să-ți tragi majoritate la scară cu slujbe inventate pe care dai din banii oamenilor 10.000 lei/lună la fiecare trădător

Este vorba de un premare dintr-o comună limitrofă, pus astă-toamnă candidat de dom’ Costel cu mâna lui, în condițiile în care fostul premare userist a fost săpat la maximum timp de 4 ani taman de liberali, ca să își rupă gâtul la alegeri, ceea ce s-a și întâmplat.

Da, despre premarele de la Rediu e vorba. Cum care? Ăla, dom’le, ce-a propus consilierilor să taie creta și hârtia higienică la elevii școlii, pe motiv de austeritate bugetară, treabă care a făcut înconjurul țării acum vreo lună de zile.

Acuma, tot pe motive de austeritate, premarele discipol de-al lui dom’ Costel a fost dat în vileag de fostul premare că și-a angajat adversarii politici ca și consilieri personali, pe 10.000 de lei/lună per capita, pentru a și-i face aliați în consiliul local, aceștia fiind și consilieri aleși, dar cu indemnizații mici, ca de comună.

Zice fostul edil că Rediu ar fi ajuns astfel singura comună din țară în care doi consilieri locali sunt și angajați la premărie ca și consilieri personali ai premarelui. Din ce povestește fostul edil, un anume musiu Bucșă, omul despre care știe tot satul că de fapt el conduce primăria, a fost „avansat” de primar ca administrator public, funcție cică bine-de-tot plătită din banii oamenilor. În felul ăsta, postul lui de consilier personal al primarului a rămas liber. Prin figura asta, premarele liberal și-a asigurat voturi de la PSD, căci pe locul de consilier personal de mai sus, rămas acum vacant, a fost angajat consilierul local PSD Lazăr. Asta după ce zilele trecute tot pe post de consilier personal al premarelui, funcție ce ar fi plătită cu peste 10.000 de leuți, a fost angajat fostul vice Fănică Paraschiv, omul pemepistul Movilă de la Iași, căruia prin sat oamenii îi spun cică Tractoristul, de pe vremea când muncea la Semeteu.

Și uite-așa, pe banii oamenilor, discipolul lui dom’ Costel de la Rediu și-a tras majoritate politică la scară. Zice-ți și voi acuma: este că halal de așa profesor de strategii politice?

Au și alte case, mai sus-puse, statul lor paralel. Iacăt-l unde l-am mai găsit!

Și dacă tot suntem la capitolul „Strategii politice”, haideți să trecem olecuță Oceanul și să cetim și una interesantă despre ce se mai petrece pe acolo, prin tabăra MAGA. Nu de alta, dar ne cam privește direct.

Este postarea unui personagiu care urmărește atent ce se întâmplă pe acolo, și, mai important, care știe adesea să pună foarte bine cap la cap unele chestiuni ce scapă multora. Iată ce zice sociologul Sebastian Lăzăroiu, om pe care l-am mai citat noi aicea pentru unele chestiuni delicate:

„La noi se vorbește acum despre toanele lui Trump față de Putin, căruia i-a mai dat încă 50 de zile să ceară pace, după încă alte o sută și ceva de alte zile, de când a preluat mandatul, mult peste cele 24 de ore promise în campania electorală.

Dar puține știri despre cutremurul de la baza MAGA provocat în aceste zile de „dosarele Epstein”, care…ei bine, s-au închis. Move on, nothing to see here.

Despre Epstein a cam auzit toată lumea. Un bogătaș cu o avere impresionantă (sursele ei relativ necunoscute), cu conexiuni în cercurile puterii, acuzat de pedofilie, după ani de tergiversări și mușamalizări, și găsit mort în închisoare (după toate aparențele, sinucidere).

Folclorul din jurul cazului Epstein a fost de departe mult mai bogat. Produs de imaginația nesfârșită a conspiraționiștilor QAnon, el a fost transformat în armă electorală de Trump, în special înainte de a câștiga al doilea mandat. Găsești aici ce vrei si ce nu vrei. Politicieni de vârf democrați serviți de bătrânul pedofil, un adevărat cerc ocult al sexului cu minore. Era agent Mossad sau CIA, care aduna poze și filme numai bune de șantajat puternicii Americii? S-a sinucis sau i s-a închis gura înainte să vorbească?

Imediat ce a preluat mandatul, loialii lui Trump (Vance, Bondi, Kash Patel, Bongino) anunțau dezvăluirea listei lui Epstein. Toți influencerii extremei drepte jubilau în așteptare. „O am pe masă, acum o revizuim și o facem publică!”, zicea procuroarea-generală la începutul anului, încercând să ațâțe spiritele.

Și-acum, urmează drama!

Dar, înainte de asta, să vă amintesc postarea lui Musk, după ce s-a întors rănit la afaceri: adevărata bombă este că Donald Trump este pe lista lui Epstein. Postarea de pe X a fost ștearsă după câteva zile și, mai ales, după ce președintele susținut de patronul Tesla a mârâit puțin la sponsor, care încă mai are mult de pierdut.

Actul II: Zilele trecute apare public un memo de la biroul lui Bondi. În esență aflăm de-acolo ca nu există nicio listă a lui Epstein și că condamnatul s-a sinucis. Punct.

De aici încolo, încep vuiet și zvonistică. Dan Bongino (podcaster si acum adjunct la FBI) amenință să demisioneze. Kash Patel, șeful FBI, ar putea să-l urmeze. I se cer explicații lui Bondi. Toate mediile MAGA, influenceri, realizatori de la FOX cer demisia procuroarei-generale. În toate rețelele MAGA e iureș. Trump e disperat. Corabia intră în furtună și amenință să se scufunde. Căpitanul își ia totuși inima-n dinți și începe să tune: ‘Nu mai vorbiți despre Epstein! E mort! Nu există niciun caz Epstein! Pam Bondi e OK! Dan Bongino nu pleacă nicăieri! Lista lui Epstein a fost fabricată de Obama și Biden, deci nu mai putem avea încredere în ea! Nu se va face publică! Opriți-vă!’ ….plus aruncat o mulțime de momeli pentru distragere: fraudarea alegerilor, autopenul lui Biden, retragerea cetățeniei lui Rosie O’Donnell etc.

Evident, credincioșii MAGA sunt furioși (puțin zis), influencerii sunt derutați, confuzi, au nevoie de punctaje noi ca să potolească valul de revoltă, să stingă acuzațiile de mușmalizare – liderul suprem a fost capturat de statul paralel.

O lecție despre cum instrumentalizarea conspirațiilor e o grenadă-bumerang, acolo unde mai există rudimente de democrație. Evident, lui Putin, că tot începusem cu el, nu i se poate întâmpla așa ceva.”

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre.

