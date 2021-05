Streinu-Cercel & clanul de la „Balș” cer 2.000.000 lei de la RISE Project

Acesta a cerut în instanță daune de două milioane de lei. Decizia în dosar este așteptată joi, pe 6 mai. Potrivit portalului instanțelor de judecată, magistrații au amânat deja de trei ori pronunțarea la termene anterioare.

În iunie 2018, sub titlul "Institutul de boli inventate", RISE Project a publicat o anchetă în care a arătat că "Există o metodă sistematică de fraudare a Asigurărilor de Sănătate. Pe numele tău. Indiferent cine ești. A pățit-o inclusiv fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, care s-a internat pentru o gripă, dar a plecat mai bolnav. Doar în acte, fără să știe. Se întâmplă la un spital emblematic, Institutul Național de Boli Infecțioase <Matei Balș>, aflat de 19 ani sub patronajul unui doctor celebru: Adrian Streinu-Cercel, omul care anunță gripa la televizor. Practica diagnosticelor fictive – afecțiuni adăugate din burtă oamenilor care vin la spital cu diferite probleme și pentru care statul plătește, pacient cu pacient, note de plată umflate – are un efect devastator: sărăcește artificial sistemul, intoxică statisticile naționale de sănătate, umflă achiziții publice de medicamente, generează crize".

Aflați amănunte de pe newsweek.ro.