Stresul poate intensifica foarte mult efectele alopeciei?

Dacă vrei să ai un păr frumos, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să eviți stresul. Aceasta este recomandarea unanimă a medicilor în ceea ce privește prevenirea alopeciei, deoarece stresul pe termen lung poate duce la căderea excesivă a părului.

Căderea părului la oameni poate fi una din consecințele pandemiei de COVID-19, arată cotidianul The New York Times . Principalii factori de stres la oameni sunt: bolile, pierderea locului de muncă, decesul unor persoane dragi, problemele financiare, temerile cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla, grija pentru copii și alte persoane din familie, etc.