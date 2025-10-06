Strigăm catalogul și la județ: notele aleșilor CJ pe septembrie. Ședință liniștită la Consiliul Județean înaintea furtunii de la Spitalul de Copii

Sesiunea de interpelări a aleșilor județeni pare să fi fost mai interesantă decât ordinea de zi, la ultima reuniune în plen a CJ Iași.

Ultima ședință a consilierilor județeni, ținută chiar în ajunul ieșirii la iveală a tragediei de la Spitalul de Copii, a decurs de data asta în premieră cu o scurtă sesiune de interpelări la final. Cele 41 de proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi nu au dat bătaie de cap celor 31 de consilieri prezenți, mai ales că niciunul dintre ele nu era de anvergură.

Așa se face că abia la propunerea ca un spațiu de 156 mp să fie dat Universității „Petre Andrei” în folosință gratuită pentru amenajarea aici a unui cabinet stomatologic didactic au apărut primele intervenții. Pledoaria rectorului universității, prezent la ședința CJ, a atras câteva reacții din partea consilierilor Răzvan Socolov, Mircea Manolache, Marian Uscatu, Genoveva Farcaș și Marius Ostaficiuc, care au salutat intenția sau au cerut precizări în legătură cu ea.

Au mai fost discuții la proiectul de hotărâre privind alocarea a două contribuții pentru personalul a două parohii din Miroslava și Drăgușeni, pentru care cei de la USR au cerut explicații. Președintele Costel Alexe a spus că cele două parohii sunt mici și au nevoie de sprijin, dar consilierii USR s-au abținut de la vot.

În a doua parte a ședinței, s-a ținut sesiunea de interpelări. Marian Uscatu a remarcat tergiversarea proiectelor de anvergură din zona Iașului, iar Costel Alexe i-a replicat că „face ca PSD, care dimineața e la guvernare, iar după-amiaza, în opoziție”.

Răzvan Socolov a reamintit angajamentul conducerii CJ privind dotarea sălii de ședințe cu un sistem de vot electronic. „În 24 februarie, la ședința CJ, s-a aprobat proiectul de implementare a sistemului de vot electronic. De atunci au trecut aproape nouă luni și acum eu, profesional, când aud de o sarcină care se întinde mai mult de nouă luni, încep să mă gândesc că nu e bine”, a glumit Socolov, medic la Maternitatea „Elena Doamna”.

„O rog pe doamna director al Direcției Economice a CJ să ne spună în ce stadiu este «fătul»”, a continuat președintele Alexe în același registru.

În cele din urmă a dat tot el răspunsul: sistemul va fi instalat la Casa Pătrată, după revenirea administrației în vechiul sediu, după încheierea șantierului de renovare.

Situația clădirii Serviciului de Ambulanță din Pașcani în care plouă din cauza hidroizolației învechite, invocată de consilierul Mihai Dediu, i-a dat prilej lui Costel Alexe să amintească faptul că problema alimentării cu apă a municipiului de pe Siret încă nu a fost rezolvată.

Sesiunea de interpelări a fost încheiată de Marius Ostaficiuc, care l-a sfătuit pe președintele CJ după observațiile din primele două intervenții să facă „o reevaluare a proiectelor pe care le-ați propus în campania electorală și să le respectați”.

