Strigăm iar Catalogul la CL! Notele consilierilor locali după ședința ordinară din iunie. Opoziția a bifat o raritate

Consilierii locali au dezbătut aproape 30 de proiecte de hotărâre în ședința din 27 iunie. Așa cum „Ziarul de Iași” deja a relatat, cele mai disputate proiecte au vizat aprobarea de planuri urbanistice zonale: unele inițiative au fost respinse, iar altele au fost scoase de pe ordinea de zi întrucât nu au beneficiat de suport politic suficient.

Plenul a bifat totuși o raritate. Consilierul USR Diana Zbranca a propus 9 amendamente la un proiect, iar toate au fost aprobate de către consilieri. O astfel de situație mai poate fi întâlnită doar la ședințele privind aprobarea bugetului local, iar atunci este rodul unei negocieri anterioare în partide.

De data aceasta, consilierul USR a luat la puricat un regulament de înființare și organizare a unui for consultativ intitulat Consiliul de dialog economic. Amendamentele propuse de Diana Zbranca au schimbat din temelii forma propusă de executivul municipalității: de la transparentizarea activității până la componență și structuri interne. „Ziarul de Iași” a prezentat pe larg atribuțiile Consiliului într-un articol anterior: în speță este vorba despre un for care emite avize consultative inclusiv la proiectul anual de buget, aviz care va fi prezentat în plen. Conform Primăriei, înființarea CDE are ca scop stabilirea „direcțiilor strategice de acțiune ale municipalității în sectorul economic”.

În rest, activitatea din Consiliul Local (CL) s-a înscris în trendul reuniunilor anterioare, iar notele din catalog sunt pe măsură.

Despre sistemul de punctare inițiat de „Ziarul de Iași”

Notele finale din catalog reflectă o consultare la nivelul redacției, în care sunt implicate cinci persoane (reporteri și redactori-șefi) și în baza unui sistem complex creionat în jurul principalelor atribuții ale unui consilier local. Consultă notele acordate consilierilor cu ocazia ședințelor ordinare din lunile februarie, martie, aprilie și mai.

O simplă prezență în fizic la o ședință ordinară aduce unui consilier o notă de trecere pentru respectiva reuniune. O interpelare, o declarație politică și/sau o critică constructivă sunt, de asemenea, de natură să îmbunătățească punctajul. Dacă un consilier contribuie cu un amendament, chiar și în situația în care propunerea nu este aprobată, demersul îi favorizează o punctare mai bună.

Catalogul cu note de la ultima ședință a CJ, AICI

Un proiect de hotărâre inițiat de un consilier local îmbunătățește de asemenea punctajul, dar astfel de situații sunt foarte rare întrucât primarul Mihai Chirica controlează inițiativele care ajung să fie dezbătute în plenul CL. La ședința din 27 iunie nu au existat pe ordinea de zi proiecte de hotărâre inițiate de consilieri locali.

O dată la trei luni, din rândul consilierilor locali, este desemnat un președinte de ședință: inclusiv acest lucru poate optimiza punctajul alesului local, în funcție de modul în care consilierul conduce reuniunea. Ședința de săptămâna trecută a fost condusă de consilierul USR Ovidiu Bulgaru, iar lipsa de experiență a acestuia a putut fi constatată în mai multe rânduri.

Catalogul cu note cuprinde 25 dintre cei 27 de consilieri locali. Doi dintre aleși fac parte din executiv, respectiv viceprimarii Daniel Juravle (PNL) și Roxana Necula (PSD). Aceștia, alături de primarul Mihai Chirica, vor face obiectul unui sistem de punctare distinct, pe o perioadă mai mare de timp și în baza altor criterii.

Publicitate și alte recomandări video