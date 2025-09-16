Strigătul de bucurie al războiului SAU Cum nu poți evita greșelile înaintașilor

Se vede limpede direcţia în care mergem. Radicalizarea oamenilor e tot mai accentuată. Tensiunile cresc în fiecare zi. Se simte în atmosferă o încordare inexplicabilă. (…) Ura izvorăşte din toate direcţiile. Fiecare vrea anihilarea imediată şi definitivă a părţii adverse. Iar asta nu poate însemna decât război, într-o formă sau alta.

Există o bucurie a războiului. Documentele şi chiar fotografiile de arhivă o confirmă. Exuberanţa din ziua în care lumea află că începe războiul este generală şi de necontestat. Probabil face parte din fondul nostru animalic de a vedea lucrurile. Mulţimile care se îndreptau către moarte erau, în acele momente, fericite.

Am vrut iniţial să caut pe Internet texte şi fotografii pentru a face o comparaţie între asasinarea lui Charlie Kirk şi cea a arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul tronului austro-ungar, din 1914. Ideea mi s-a părut forţat, trasă de păr, dar interesantă. Ce am găsit însă mi-a schimbat traseul: peste tot apar fotografii cu oameni entuziasmaţi, exaltanţi, adunaţi în pieţele marilor oraşe, bucuroşi la vestea intrării ţării lor în ceea ce urma să se numească Primul Război Mondial, în care au murit peste 15 milioane de oameni.

Sunt imagini de arhivă, disponibile online, cu cetăţeni obişnuiţi care salută zâmbitori începerea războiului, cu pălăriile ridicate, în centrul Londrei, al Parisului sau al Berlinului din 1914. Era o bucurie autentică, toţi îşi manifestau spontan entuziasmul unei aventuri care urma să înceapă: aventura crimei. Privind peste ani, ne dăm seama de absurditatea gestului, dar atunci, în acele momente, bucuria era reală.

Aşa a fost mereu. Scenele din „Pe aripile vântului” ne arată magistral această exuberanţă (unde, fără a confunda ficţiunea cu istoria, se înţelege ideea). Nu mi se pare exagerată bucuria tinerilor care urmau să plece la război. Toţi chiuiau, tresăltau de entuziasm, alergau fericiţi şi se îmbrăţişau în culmea exuberanţei. Iar peste puţin timp îi vedem fie morţi pe câmpul de luptă, fie răniţi, fie întorşi frânţi fizic şi psihic.

Totul pare absurd, bineînţeles, dar acesta este efectul valului mulţimii pe care, în ultimele decenii, pe timp de pace, am încercat să îl imităm prin proteste, concerte şi festivaluri, unde mii de oameni se adună pentru a simţi acelaşi impuls, de eliberare colectivă. E nevoie de mii de fiinţe ca să simţi ceva, să simţi acea pornire animalică, de nestăpânit. Doar că, ce să vezi, asta nu e de ajuns, trebuie și sânge…

Cred că, astăzi, omenirea e din nou pregătită pentru aşa ceva, pentru o altă nebunie. Se simte în aer, e un miros de hormoni ai crimei. E o tensiune care accelerează ritmul cardiac, o mişcare din ce în ce mai grăbită a energiilor umane. Tensiunile sunt în creştere; ura şi bucuria anticipată a răzbunării devin tot mai pregnante. Raţiunea pierde teren cu fiecare zi care trece. Din ce în ce mai puţini oameni îşi cântăresc cuvintele; tot mai mulţi lasă să iasă din ei sentimente şi porniri pe care, cu un an în urmă, nu le-ar fi recunoscut. De unde au apărut acestea? Sunt reale? Sau sunt doar efectul tensiunilor colective?

Apropo de animale: toate aceste porniri de (auto)distrugere par a fi parte din specia noastră. Inteligenţa artificială nu are habar despre ce este vorba, deşi ne-ar putea salva; dar, din păcate, există riscul ca aceasta să fie folosită tot împotriva oamenilor, aşa cum războiul din Ucraina a demonstrat: braţul robotului poate ucide mult mai eficient decât mâna omului.

E fascinant şi trist în acelaşi timp, pentru că ştii ce va urma. Când te uiţi la imaginile din istorie şi te gândeşti că poate jumătate dintre cei care tresăltau de bucurie urmau să moară în următorii doi-trei ani pe front, ţi se ridică părul în cap. Iar dacă te uiţi în jur şi vezi că suntem foarte aproape de acelaşi moment, starea e cu adevărat înfiorătoare.

S-a acumulat prea multă plictiseală în lume; e clar că mulţi caută o palmă violentă peste faţă, un pumn care să lase urme doar ca să reintre în „realitate”, să simtă că „trăiesc cu adevărat”. Aceasta e, probabil, singura explicaţie pe care o văd.

Sunt convins că entuziasmul pe care l-au avut cei doi tineri de vârstă apropiată – în jur de 20 de ani – care au comis atentatele recente din SUA, unul la viaţa lui Trump, altul la cea a lui Charlie Kirk, este comparabil cu entuziasmul celor care anunţau intrarea ţării lor în război. Pentru aceşti tineri s-a deschis, în acel moment, o poartă către un tărâm impresionant, necunoscut, demn de explorat din perspectiva lor. Şi nu au stat pe gânduri, au trecut la fapte. Şi e foarte posibil ca atunci când sângele victimei a ţâşnit afară, tânărul criminal să fi avut o străfulgerare a realităţii, dar era prea târziu. Oricum, nimeni şi nimic nu l-ar fi putut opri. Despre asta e vorba: despre inevitabilitate.

E uluitor cât de repede pot uita oamenii ororile şi pot păstra doar ceea ce e frumos, plăcut şi plictisitor din trecut. Se lasă adesea vrăjiţi de mirajul noului, al imprevizibilului, şi abandonează cu bună ştiinţă pacea, liniştea, înţelegerea şi starea de bine pentru violenţă, oroare şi moarte. Din această cauză, cu cât trece mai mult timp de la încetarea conflictului, cu atât cresc şansele ca unul nou să înceapă.

Nu întâmplător, anul acesta se împlinesc 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Există multe filme şi imagini de arhivă cu oameni care se bucurau de Ziua Victoriei, de la sfârşitul războiului. Dar nu mai este acelaşi entuziasm ca la începutul lui; e bucuria obosită a liniei de finish. La început era exuberanţa, iar la sfârşit rămâne uşurarea. Care dintre cele două sentimente e mai puternic? Cu siguranţă primul, pentru că e născut dintr-un exces de energie, dintr-un impuls de acţiune, pe când ultimul vine din oboseală şi din anticiparea odihnei.

Oare AI va putea, în viitor, să împiedice omul să mai simtă această dorinţă animalică de război, de luptă? Poate, dacă nu cumva va fi prea târziu…

În Europa au trecut opt decenii de la ultimul război mondial şi nimeni nu-şi mai aminteşte cum e să-ţi ia foc casa, să explodeze o bombă în apropiere, să te trezeşti cu puşca la tâmplă, să vezi oameni dragi murind în faţa ta, să fii murdar, să nu te speli cu zilele, să miroşi a mizerie, să nu mănânci decât foarte rar şi doar ce pică, să nu-ţi faci somnul de amiază, să nu te bărbiereşti, să nu te speli pe dinţi în fiecare seară şi dimineaţă, să nu ai patul tău, uneori să dormi sub cerul liber în frig şi ploaie. Pare incredibil, dar toate acestea se estompează ca şi cum n-ar fi fost. Nu ţi s-au întâmplat ţie, s-au întâmplat bunicilor, dar cum naiba de nu s-a transmis nimic, absolut nimic, din amintirea acelor vremuri?! Cum de s-au pierdut toate acele trăiri care ar fi trebuit să ne ţină treji? Suntem atât de departe de cruda realitate, atât de aerieni, încât ni se pare că totul e o joacă şi că nimic rău nu ni se poate întâmpla. Suntem gata să ieşim în piaţă şi să jubilăm în favoarea războiului, a răzbunării, a crimelor şi a mizeriei.

Briscan Zara este scriitor și publicist

