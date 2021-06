Student la 56 de ani: Un botoșănean, înscris pe ascuns de soția lui la Universitatea de Arte ”George Enescu” Iaşi, a devenit din instalator, un pictor uluitor

Are 56 de ani şi este cunoscut în Botoşani ca un foarte bun meseriaş. Lucrează în construcţii, la amenajări interioare, dar mai ales la instalaţii. De trei ani însă şi-a redescoperit o pasiune din copilărie pentru pictură.

Valeriu Gorgan, un instalator din Botoşani, şi-a descoperit la 54 de ani talentul pentru pictură. În ultimii trei ani a pictat şi a trăit în lumea artei cât pentru o viaţă întreagă. Termină deja Facultatea de Pictură şi este prezent în mai multe expoziţii din ţară, impresionând prin stilul său modern, pe alocuri avant-garde, scrie Adevărul.

Numai că totul s-a transformat într-o treabă cât se poate de serioasă, după ce soţia acestuia i-a făcut o surpriză şi l-a înscris la Universitatea de Arte George Enescu din Iaşi. În momentul de faţă, picturile lui Valeriu Gorgan au ajuns să facă parte din mai multe expoziţii, fiind deosebit de apreciate.

„Mi-a pregătit dosarul pe furiş”

Povestea pictorului Valeriu Gorgan începe acum mai bine de jumătate de secol. Botoşăneanul mărturiseşte că a fost pasionat de pictură încă din copilărie şi că se mai juca din când în când, pentru relaxare, cu creionul sau acuarelele. Nu a luat însă niciodată în serios această pasiune şi s-a ocupat de lucruri mult mai practice.

„Aveam de mic pasiunea asta pentru desen, dar nu am urmat-o niciodată. Eu eram axat pe alte activităţi. Prietenii şi soţia mă tot încurajau, apreciau ce făceam. Eu am terminat un Liceu Mecanic şi am lucrat foarte mult la amenajări interioare şi instalaţii, nu mă ocupa cu pictura. Dar acum şase-şapte ani la insistenţele soţiei şi ale prietenilor m-am apucat de pictură”, a spus Valeriu Gorgan.

Botoşăneanul a făcut Şcoala Populară de Arte, cu profesorul Hreniuc. A crezut că este suficient şi s-a oprit cu studiile acolo. Surpriza avea să vină din partea soţiei. De prieteni şi rude, Valeriu era considerat un adevărat talent, care nu se putea risipi. Soţia i-a făcut pe ascuns dosarul şi l-a înscris la Facultatea de Arte Plastice şi Design din cadrul Universităţii de Arte ”George Enescu” Iaşi.

FOTO: pictura, Valeriu Gorgan