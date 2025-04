„Studenți de 10 nu iau bursă, dar iau restanțierii”. Scandalul burselor reevaluate de la „Cuza” iese de pe rețelele sociale pe holuri: protest în stradă

Studenții UAIC continuă să își exprime public revolta, după ce mulți au fost incluși inițial pe listele de bursieri pentru semestrul al doilea, dar ulterior au aflat că nu vor mai primi banii, întrucât regulamentul prevede acordarea burselor la început de an pentru întregul an universitar, nu semestrial, cum a fost anterior. Tot mai mulți studenți reclamă faptul că, în mod paradoxal, cei cu restanțe ajung să primească burse, în timp ce colegi ai lor cu rezultate foarte bune sunt lăsați pe dinafară.

Situația a apărut în urma aplicării neunitare a unui regulament modificat în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 6463/2023, care stipulează clar că bursele trebuie acordate pe 12 luni. Cu toate acestea, în unele facultăți metodologia veche, care permitea acordarea burselor pe semestre, a fost aplicată în continuare, creând confuzie și frustrare în rândul studenților.

Decizia a fost extinsă la nivelul întregii universități după ce inițial a fost aplicată doar de către Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, care a aplicat regulamentul încă din semestrul 1. După analizarea deciziei FEAA, conducerea UAIC a luat decizia extinderii măsurii la toate celelalte 14 facultăți.

După publicarea oficială a poziției UAIC pe pagina de Facebook a instituției, care a confirmat faptul că bursa se acordă anual și că problema a apărut din cauza neaplicării unitare a regulamentului în cadrul tuturor facultăților, acest lucru nu i-a liniștit pe studenți. Dimpotrivă, a accentuat nemulțumirile și a generat suspiciuni privind corectitudinea sistemului de acordare a burselor.

Unii tineri spun că studenții cu restanțe primesc burse, pe când cei cu rezultate excelente sunt excluși.

O altă studentă a precizat că, deși nu se află în situația de a nu lua bursă, deoarece beneficiază de bursă medicală, are o colegă cu 10 pe linie care din cauza măsurii nu primește bursă.

„Din fericire, nu sunt în situtația de a nu lua bursa, iau bursa medicală din semestrul 1. Anul trecut nu am luat, pentru că am depus în semestrul al II-lea și când s-au afișat listele am aflat că nu au buget și pentru cei care ne-am înscris în semestrul al II-lea. În schimb, știu un caz cu o fata de la Litere care are 10 pe linie și nu ia bursă, dar iau colegii care au 7-8 pentru că au intrat cu notă mai mare din licență”, a subliniat o altă studentă.