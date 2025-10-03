Studenți de la UMF Iași, victime ale unor furturi în vestiarul unui spital din Iași: „Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă și mie”

Mai mulți studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași reclamă că au căzut victime ale unor furturi în timpul unui stagiu practic. Ei spun că evenimentul neplăcut s-a întâmplat săptămâna trecută, când erau la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Cazul a ajuns și în atenția Poliției. Studenții spun că trebuie să se schimbe în costume medicale și să-și lase bunurile personale într-un vestiar comun, utilizat de toate specializările. Aceștia afirmă că ușa vestiarului nu se închide corespunzător, iar fluxul mare de persoane, combinat cu lipsa supravegherii, ar favoriza comiterea unor astfel de furturi.

Unul dintre studenți, aflat în anul trei, a povestit că a realizat că îi lipsesc bani abia după ce a ieșit din laborator. Deoarece trebuia să prindă un tren, a rugat colegii să discute situația cu coordonatorul, însă, la întoarcerea în vestiar, mai mulți colegi au constatat că le lipsesc diverse bunuri. El a insistat ca numele să nu îi fie făcut public temându-se de eventuale repercursiuni din partea oficialilor UMF sau cei ai spitalului.

„Am observat că nu mai aveam banii mărunți din portofel și, la început, am crezut că e vorba doar de 20 de lei. Apoi mi-am amintit că aveam și 85 de euro într-un portofel separat. Nu-mi venea să cred că mi se întâmplă și mie. Au fost colegi care au pierdut între 100 și 500 de lei, parfumuri, căști și alte obiecte de valoare. În total, persoana care a furat a reușit să strângă aproximativ 1.000 de lei doar de la mine și încă o colegă, în rest a avut sume de 100-150 de lei de la fiecare”, a precizat studentul. Din grupul de studenți, 30 de număr, jumătate au declarat că ar fi fost și ei jefuiți.

Hoțul a acționat în mai puțin de jumătate de oră

Studentul a explicat că unii colegi au întârziat, iar alții au plecat mai devreme, însă atât cei care au sosit mai târziu, cât și cei care au plecat înainte, s-au trezit fără bunuri. Aceștia au estimat că intervalul dintre prima și ultima persoană care a trecut prin vestiar a fost de aproximativ 20–30 de minute, ceea ce sugerează că hoțul a acționat foarte rapid, în acest scurt timp.

„Am observat că vestiarul este la subsol, iar ușa nu se închide corespunzător. Oricine din spital poate intra, de la asistente, medici și chiar personal de pază. Fluxul de oameni este foarte mare, nu există nicio supraveghere. Este un vestiar comun pentru toate specializările, nu doar pentru anul nostru”, a explicat studentul.

Studenții au depus plângere la poliție

Studenții susțin că s-au adresat profesorului coordonator pentru a soluționa problema, însă acesta ar fi refuzat să le ofere ajutor, motiv pentru care au decis să depună o plângere la poliție.

„Este un lucru care se întâmplă de ani de zile și nimeni nu ia măsuri. Sperăm ca plângerea noastră să atragă atenția și să se instaleze sisteme de securitate mai bune în vestiarele spitalelor”, a specificat unul dintre studenți.

Un alt student, care confirmă situația, povestește că, la întoarcerea din laborator, a observat că aproximativ 15 dintre cei 30 de colegi și-au pierdut diverse bunuri.

„S-au furat bani, parfumuri, căști și chiar monede de 50 de bani. Totul s-a întâmplat într-un interval de aproximativ 20 de minute, ceea ce demonstrează cât de ușor poate acționa hoțul în acest vestiar”, a explicat acesta.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliției al Județului Iași au confirmat că mai multe plângeri care privesc acest caz.

„La data de 26 septembrie a.c., polițiștii Secției nr. 4 Poliție Iași au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, persoane necunoscute i-ar fi sustras din geanta aflată în vestiarul unei unități medicale, din municipiul Iași, o sumă de bani. Ulterior, la data de 29 septembrie a.c., alte șase persoane au sesizat polițiștii cu privire la faptul că, la data de 26 septembrie a.c., persoane necunoscute le-ar fi sustras din gențile aflate în vestiarul aceleiași unități medicale, diferite sume de bani. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor cercetate și luarea măsurilor legale care se impun”, au spus pentru „Ziarul de Iași” oficialii IPJ Iași.

Ce spun reprezentanții spitalului și cei ai universității

Contactați de „Ziarul de Iași”, reprezentanții Spitalului de Neurochirurgie „Nicolae Oblu” au declarat că nu au fost informați despre un astfel de incident și că s-ar fi implicat dacă ar fi știut despre el. Totodată, aceștia au precizat că vestiarul respectiv se află în responsabilitatea UMF și că spitalul nu se ocupă de administrarea sa.

„Bineînțeles că suntem preocupați de această situație, având în vedere că incidentul a avut loc în incinta spitalului, însă până acum nu am primit nicio solicitare. Nu avem cunoștință de nicio sesizare, însă vom lua măsurile necesare dacă se confirmă că bunurile au fost sustrase. Vestiarele aparțin universității și sunt puse la dispoziție gratuit, iar responsabilitatea lor revine unui cadru didactic care se ocupă de studenți pe perioada stagiilor de practică în spital”, a declarat dr. Lucian EVA, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași.

„Ziarul de Iași” a contactat și Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași pentru a obține un punct de vedere legat de reclamațiile studeților.

„Adresăm, totodată, un apel către studenții potențial afectați să înainteze universității o sesizare scrisă, însoțită de o scurtă descriere a situației, locul și intervalul orar și, dacă există, numărul plângerii înregistrate la Poliție. Aceste elemente sunt esențiale pentru corelarea rapidă a datelor cu verificările interne și cu solicitările autorităților”, ne-a transmis oficialii instituției de educație.

