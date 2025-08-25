Studenții de la TUIASI și automobilele meșterite de ei, prezenți la două competiții internaționale „Formula Student”

Echipa T.U. Iași Racing a reprezentat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) la două competiții internaționale de inginerie dedicate tinerilor pasionați de automobilism: FS Czech (4–9 august) și FS Alpe Adria (11–16 august).

Ambele evenimente fac parte din calendarul Formula Student, o competiție organizată la nivel mondial de peste patru decenii și desfășurată în Europa din anul 2005. La cele două competiții au participat peste 60 de echipe, înscrise atât la categoria vehicule cu combustie, cât și la cea a monoposturilor electrice.

„Au fost zile pline, cu provocări din care am învățat”

Pentru studenții ieșeni, prezența în aceste competiții a reprezentat atât o oportunitate de testare în condiții reale, cât și un prilej de schimb de experiență cu echipe din centre universitare din întreaga lume.

„Ambele competiții ne-au oferit ocazia să ne verificăm munca în condiții reale de concurs, să vedem unde suntem și ce mai avem de îmbunătățit. Au fost zile pline, cu provocări din care am învățat. Cel mai important este că am rămas mai pregătiți pentru următoarele etape. În același timp, aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără sprijinul TUIASI și al sponsorilor noștri, cărora le mulțumim pe această cale și cu care sperăm să avem o colaborare la fel de frumoasă și eficientă și în următorii ani”, a declarat șef lucrări dr. ing. Ștefan Grigorean, coordonator al echipei și cadru didactic la Facultatea de Mecanică.

La FS Czech, echipa T.U. Iași Racing a trecut cu succes de inspecțiile tehnice încă din primele zile, fapt care le-a oferit mai mult timp pentru pregătirea monopostului și pentru probele dinamice. Totodată, trei dintre membrii echipei au susținut prezentarea planului de afaceri în fața juriului, clasându-se pe locul 5 din 15 echipe participante.

Proiectul a reunit studenți de la mai multe facultăți din cadrul TUIASI – Mecanică, Automatică și Calculatoare, Design Industrial și Managementul Afacerilor, precum și Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Diversitatea specializărilor a făcut posibilă îmbinarea cunoștințelor tehnice cu cele de management și organizare, contribuind la consolidarea experienței echipei în context competițional.

