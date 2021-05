Studenţii din linia întâi COVID. 8 sau 12 ore la spital, apoi la facultate

Pe lângă riscurile pe care şi le-au asumat, ei depun un efort considerabil, luptând pe două fronturi. Lucrează la spital în ture de 8 sau 12 ore, dar fac şi cursuri la facultate. "Am ales zona COVID pentru că am vrut să învăţ cât mai multe despre această boală, mai ales că i-am avut şi pe ai mei pozitivi", ne-a spus Andra Badii, studentă în anul III, dar şi voluntar la Spitalul "Parhon". Diana Budescu consideră că a învăţat multe de la personalul medical din spital. "Toate cadrele medicale sunt foarte deschise, atunci când vine un pacient cu o patologie mai specială ţin să mă cheme, să vin să văd. Am apreciat foarte tare asta", explică tânăra, studentă în anul V.