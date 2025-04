Studentul dublu asasin din Complexul Roua Iași, condamnat la închisoare pe viață. Detalii înfiorătoare din comunicatul instanței

Tribunalul din Iași a dispus, în primă instanță, detenție pe viață pentru Ahmed Sami El Bourkadi, conform Hotărârii 168/2025 din 3 aprilie 2025. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel, în termen de zece zile.

„Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prevăzută de art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. f Cod penal”, se arată în decizia comunicată de autorități.

Cum a motivat instanța decizia?

Deciazia instanței poate fi consultată integral mai jos:

Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat, prevăzută de art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. f Cod penal. În baza disp. art. 67 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. c Cod penal (dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României) şi art. 66 alin. 1 lit. h Cod penal (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal. În baza disp. art. 65 alin. 2 Cod penal, interzice inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami, ca pedeapsă accesorie, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. c Cod penal (dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României) şi art. 66 alin. 1 lit. h Cod penal (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), pedeapsă care va fi executată conform dispoziţiilor art. 65 Cod penal. Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami (cu datele de stare civilă menţionate anterior), la pedeapsa închisorii de 7 (şapte) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 1, alin. 4 Cod penal, cu înlăturarea dispoziţiilor art. 35 alin. 1 Cod penal. Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami (cu datele de stare civilă menţionate anterior), la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, alin. 2 lit. b Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami (cu datele de stare civilă menţionate anterior), la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prev. de art. 360 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. Condamnă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami (cu datele de stare civilă menţionate anterior), la pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art. 250 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza disp. art. 38 alin. 1 şi 2 Cod penal constată că infracţiunile săvârşite de inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami în prezenta cauză sunt concurente. În baza disp. art. 39 alin. 1 lit. a Cod penal contopeşte pedepsele stabilite în prezenta cauză şi aplică inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

Total pedeapsă aplicată inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami prin prezenta sentinţă penală –detenţiunea pe viaţă. În baza disp. art. 45 alin. 1 Cod penal, aplică inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami, alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. c Cod penal (dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României) şi art. 66 alin. 1 lit. h Cod penal (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme) pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă a cărei executare va începe conform art. 68 Cod penal. În baza disp. art. 45 alin. 5 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală rezultată stabilită, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. c Cod penal (dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României) şi art. 66 alin. 1 lit. h Cod penal (dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme), pedeapsă care va fi executată conform dispoziţiilor art. 65 Cod penal. În baza disp. art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, menţine măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami prin încheierea penală nr. 294/JDL/13.12.2021 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 6615/99/2021. În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. a Cod de procedură penală şi art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa principală aplicată inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami durata arestării din Italia în vederea executării mandatului european de arestare, de la data de 14.12.2021 la data de 22.12.2021, şi durata arestării preventive din prezenta cauză penală, de la 22.12.2021 la zi. În baza disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de la inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami de probe biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare. În baza disp. art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76 din 2008 (actualizată) privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, informează pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. În baza disp. art. 112 alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, confiscă de la inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami suma de 100 lei, reprezentând contravaloarea cuţitului folosit la comiterea infracţiunii de omor calificat. În baza disp. art. 112 alin. 5 Cod penal, cu referire la art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, confiscă de la inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami suma de 1.510 lei, reprezentând contravaloarea bunurilor sustrase de la victima Burlacu Ioana-Vanesa. În baza disp. art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal, confiscă de la inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami suma de 135,60 lei, reprezentând contravaloarea plăţilor efectuate cu cardul victimei Burlacu Ioana -Vanesa. În baza disp. art. 404 alin. 4 lit. c Cod de procedură penală, cu referire la art. 249 alin. 4 şi alin. 5 Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonanţa procurorului din data de 20.12.2021 din dosarul de urmărire penală nr. 983/P/2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ia?i asupra sumelor de bani ridicate de la inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami (501 euro, 1036 lei, 20 dolari SUA, 900 dirham, 15 lire turceşti, 5 dolari canadieni), în vederea confiscării speciale a sumei totale de 1.745,60 lei şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare în cuantum de 75.000 lei. În baza disp. art. 249 alin.1, alin. 4 şi alin. 5 Cod de procedură penală, dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului El Bourkadi Ahmed Sami, pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare în cuantum de 75.000 lei, dispoziţie care este executorie potrivit art. 397 alin. 4 Cod de procedură penală. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă, formulată de părţile civile Burlacu Claudia şi Burlacu Costel şi obligă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami să plătească părţilor civile, cu titlu de despăgubiri civile, următoarele sume de bani: -suma de 20.140 lei, reprezentând daune materiale, părţilor civile Burlacu Claudia şi Burlacu Costel; -suma de 80.000 euro, la cursul BNR de la data plăţii, reprezentând daune morale, părţii civile Burlacu Claudia, -suma de 80.000 euro, la cursul BNR de la data plăţii, reprezentând daune morale, părţii civile Burlacu Costel. Respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate de părţile civile Burlacu Claudia şi Burlacu Costel. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă, astfel cum a fost precizată, formulată de părţile civile Mhamed Jniyah , Najat Rerhou, Sanae Jniyah , Lamiae Jniyah şi Amine Jniyah şi obligă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami să plătească părţilor civile, cu titlu de despăgubiri civile, următoarele sume de bani: – părţii civile Mhamed Jniyah -suma de 58.500 euro, din care 50.000 euro reprezentă daune morale, iar 8.500 euro reprezintă daune materiale, – părţii civile Najat Rerhou-suma de 60.500 euro, din care 60.000 euro reprezentă daune morale, iar 500 euro reprezintă daune materiale, – părţii civile Sanae Jniyah-suma de 40.500 euro, din care 40.000 euro reprezentă daune morale, iar 500 euro reprezintă daune materiale, – părţii civile Lamiae Jniyah-suma de 40.500 euro, din care 40.000 euro reprezentă daune morale, iar 500 euro reprezintă daune materiale, – părţii civile Amine Jniyah-suma de 40.203 euro, din care 40.000 euro reprezentă daune morale, iar 203 euro reprezintă daune materiale. Respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate de părţile civile Mhamed Jniyah, Najat Rerhou, Sanae Jniyah, Lamiae Jniyah şi Amine Jniyah. În baza disp. art. 397 alin. (1) Cod de procedură penală, raportat la art. 1357 Cod civil, admite în parte acţiunea civilă, formulată de partea civilă Pleşca Gabriela şi obligă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami să plătească acestei părţi civile, cu titlu de despăgubiri civile, suma de 23.000 euro, calculată la cursul BNR de la data plă?ii, din care care 20.000 euro reprezentă daune materiale, iar 3.000 euro reprezintă daune morale. Respinge, ca nefondate, celelalte pretenţii civile formulate de partea civilă Pleşca Gabriela. Ia act că inculpatul şi părţile civile au fost asistate de către apărători aleşi. În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod de procedură penală, obligă pe inculpatul El Bourkadi Ahmed Sami la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum total de 75.000 lei, din care suma de 62.110,29 lei reprezintă cheltuieli judiciare avansate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată astăzi, 03.04.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

