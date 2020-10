Studiu amplu: Remdesivir reduce riscul mortalităţii cu 72%

La pacienţii care erau pe oxigen când au primit pentru prima oară medicamentul, Remdesivir - vândut şi sub denumirea Veklury - a redus timpul de recuperare cu şapte zile în comparaţie cu placebo, în cazul căruia timpul de recuperare e de 29 de zile, potrivit unui studiu pe 1.062 de pacienţi, publicat în New England Journal of Medicine.

Studiul final a analizat datele cu privire la un tratament pe parcursul a 29 de zile, faţă de studiul preliminar publicat în mai şi care viza rezultate după 15 zile de tratament.

Medicamentul companiei Gilead a fost printre primele folosite ca tratament împotriva noului coronavirus şi unul dintre medicamentele folosite recent pentru a-l trata pe preşedintele Donald Trump.

Remdesivir a primit autorizare de utilizare condiţionată de la FDA-ul american pe 1 mai, iar de atunci a fost autorizat pentru a fi folosit în mai multe ţări.

Rezultatele studiului general au sugerat că medicamentul ar putea reduce mortalitatea, dar beneficiul nu a fost important din punct de vedere statistic. Cu toate acestea, într-o analiză separată care viza doar pacienţii care au primit oxigen, medicamentul a părut să reducă riscul de deces cu 72% în ziua 15 şi 70% până în ziua 29.

Cu această analiză, “am putea avea date care sugerează că tratarea pacientului pe oxigen cu Remdesivir ar putea reduce semnificativ riscul de deces comparativ cu alte grupuri”, a spus doctorul Andre Kalil, expert în boli infecţioase la University of Nebraska Medical Center şi principalul autor al studiului.

Ţările europene se confruntă cu o penurie de Remdesivir din cauză că stocurile, limitate, se termină, au anunţat oficialii din mai multe ţări UE, în condiţiile în care numărul de cazuri creşte, iar Statele Unite au cumpărat cea mai mare parte a producţiei companiei Gilead.

Comisia Europeană a anunţat că a semnat joi un contract cadru cu compania farmaceutică Gilead pentru a achiziţiona în numele statelor membre până la 500.000 de cure de tratament cu Remdesivir, pentru 500.000 de pacienţi. Contractul vizează şi posibilitatea de aprovizionare suplimentară faţă de cele 500.000 de cure de tratament de Veklury, denumirea comercială a preparatului care conţine Remdesivir.