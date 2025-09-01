Studiu de caz de la Iași – Toți erau de acord cu tranzacția, dar toți au pierdut. Ce poți păți dacă ai cumpărat ceva cu zdelcă? O prevedeere a legii mai puțin cunoscută

Un proces în care toată lumea era de acord a fost pierdut de toți cei implicați. Judecătorii au respins acțiunea, apreciind că ea reprezenta doar o încercare de a ocoli procedura legală, mult mai complicată. Prima decizie nu este încă definitivă, dosarul aflându-se acum pe rolul Tribunalului.

Prin cererea adresată Judecătoriei Pașcani, Pavel C. a cerut judecătorilor să pronunțe o hotărâre care să țină locul contractului de vânzare-cumpărare pe care nu mai avusese cu cine să-l încheie. La începutul lui februarie 2019, acesta cumpărase un teren de 8.950 mp de teren arabil și pășune în comuna Vânători. La data respectivă, nu se încheiase un act autentic și nici măcar unul de mână, dar contravaloarea terenului fusese plătită în prezența a doi martori. Pavel C. și vânzătorul terenului, Mihai P., urmau să perfecteze tranzacția la notar, dar îmbolnăvirea gravă și decesul vânzătorului, intervenit în 2021, a făcut ca actele să nu mai fie încheiate niciodată.

La dosar au fost depuse întâmpinări din partea moștenitorilor. Văduva a arătat că fusese de față, împreună cu copiii, atunci când soțul său primise banii. Trebuiseră să vândă terenul pentru a face rost de banii necesari înmormântării unui fiu. Declarații similare au depus și cei doi copii, care au precizat că asistaseră la tranzacție. În proces a fost citată și nepoata după fiul decedat, dar aceasta nu s-a prezentat.

Actele de proprietate ale lui Mihai P. erau în perfectă ordine, neexistând niciun dubiu asupra lor. Din patru urmași, trei erau de acord cu acțiunea lui Pavel C., iar nepoata nu spusese că ar avea ceva împotrivă. Totuși, magistrații Judecătoriei Pașcani au decis în cele din urmă respingerea solicitării.

Instanța: „Nu se cunoaște data efectivă a vânzării”

Conform legii, „când una dintre părţile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate sunt îndeplinite”. Una dintre condițiile pentru pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare este însă aceea ca între cei doi să fi fost încheiat un antecontract, înscris la rolul fiscal și în cartea funciară. Or, un asemenea antecontract nu exista, întrucât Pavel C. și Mihai P. nu încheiaseră niciun fel de act. Practic, se ajungea la situația ca toate elementele care vizau terenul tranzacționat să poată fi cunoscute din declarațiile martorilor, ceea ce legea interzice.

„Instanţa se află în situaţia de a nu cunoaşte data efectivă a vânzării, obiectul exact al vânzării (suprafaţă, localizare, destinaţie imobil), ceea ce nu poate să lipsească într-o hotărâre care ține loc de act autentic”, au arătat magistrații.

În plus, lipsea și o altă condiție, esențială: reaua-credință a uneia dintre părți. Suplinirea contractului printr-o hotărâre judecătorească este prevăzută de lege tocmai pentru a rezolva situațiile în care una dintre părți refuză să-și țină promisiunea. Or, nu era cazul. Vânzătorul nu era de rea-credință, el era pur și simplu decedat.

Sentința Judecătoriei Pașcani poate fi schimbată de Tribunal. Pavel C. a declarat apel în fața acestei instanțe. Nu a fost încă stabilit primul termen de judecată a contestației. Dacă sentința inițială va rămâne definitivă, Pavel C. s-ar găsi în situația de a relua tranzacția deja făcută cu Mihai P., de această dată cu toți moștenitorii acestuia.

