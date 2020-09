Studiu făcut la Cluj, umilitor pentru Primăria Iaşi: Sub Vaslui, Alexandria sau Agnita

La nivelul tuturor orașelor țării, top 10 este completat de Câmpulung Moldovenesc, Timișoara, București Sector 3, Otopeni și Baia Mare. Sectorul 1 din București urmează pe locul 11 la nivel național, Sectorul 6 – pe locul 17, sectorul 2 – pe locul 26, toate cu un scor de peste 60 din scorul maxim de 100 de puncte, conform evaluării prezentate joi de UBB. Sectoarele bucureștene 4 și 5 nu intră în top 50 național, iar sectorul 5 are un scor sub 50%. Iaşul apare în top abia pe locul 20 fiind întrecut de multe oraşe mici din ţară.

În rândul orașelor cu 40-100.000 de locuitori, cel mai bine la capitolul guvernare electronică stau Alexandria (scor 70,6), Vaslui, Alba Iulia, Focșani, Piatra Neamț, Drobeta, Deva, Râmnicu Vâlcea și Bistrița, toate cu peste 60 de puncte.

Dintre orașele cu până în 40.000 de locuitori, clasamentul este condus de Câmpulung Moldovenesc, Otopeni, Agnita, Câmpulung, Azuga, Popești Leordeni, Câmpia Turzii, Odorheiul Secuiesc, Mărășești și Buziaș.

Analiza a fost realizată de specialiștii Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB. Aceștia apreciază într-un comunicat de presă că, deși a început să se dezvolte de cel puțin 20 de ani, rezultatele “în special la nivel central sunt destul de firave”. Aceasta, în condițiile în care “presiunea pentru dezvoltarea serviciilor online este evidentă, mai ales în orașe, în care populația educată folosește în mod uzual serviciile de internet pentru cumpărături sau operațiuni bancare”.

Nicu Urs, prodecan FSPAC, despre cum a fost elaborat studiul:

„Pentru a măsura progresele în implementarea guvernării electronice la nivel local, am creat un index de evaluare a serviciilor online (în principal servicii front-office) oferite cetățenilor și companiilor. Cu instrumentul nou creat am evaluat paginile de web oficiale ale orașelor și municipiilor din România. Indexul are 47 de indicatori, împărțiți în cinci categorii, fiecare cu o anumită pondere în nota finală: Ergonomie (15%), Conținut (25%), Servicii online (25%), Participare și implicarea cetățenilor (20%), Securitatea și protecția datelor personale (15%). Punctajul maxim care putea fi obținut este de 100.

