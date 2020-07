Studiu King's College London: Imunitatea pacientilor COVID-19 pare sa dispara in decurs de cateva luni

Imunitatea bazata pe anticorpi, dobandita in urma vindecarii de COVID-19, pare sa dispara in majoritatea cazurilor in cateva luni, conform unui nou studiu britanic realizat de King's College London, situatie care daca se confirma risca sa complice crearea unui vaccin eficace pe termen lung, relateaza AFP.

"Aceasta cercetare confirma ca raspunsul in anticorpi protectori la persoanele infectate de SARS-CoV-2 (...) pare sa scada rapid", noteaza medicul Stephen Griffin, profesor in cadrul Scolii de medicina a universitatii Leeds. Prin urmare, "vaccinurile aflate in curs de dezvoltare vor trebui fie sa genereze o protectie mai puternica si mai durabila fata de infectiile naturale, fie sa se administreze periodic", adauga acesta.

"Daca infectiile va dau un nivel de anticorpi care scade in doua sau trei luni, vaccinul va face probabil acelasi lucru" si "o singura injectie ar putea sa nu fie suficienta", explica la randul sau pentru publicatia The Guardian autoarea principala a studiului, Katie Doores.

Studiul efectuat de King's College London, care nu a fost inca evaluat de alte institutii medicale, a fost publicat pe website-ul medrxiv. In cadrul acestei cercetari a fost analizat raspunsul imunitar in cazul a 90 de persoane confirmate cu COVID-19. Rezultatele obtinute releva ca nivelul anticorpilor capabili sa distruga virusul ating un varf in medie la trei saptamani dupa aparitia simptomelor si apoi scad rapid.

Analizele sanguine au aratat ca inclusiv persoanele care prezinta simptome usoare au un raspuns imunitar fata de acest virus, dar in general mai redus fata de cazurile cu forme mai severe. Din esantionul de pacienti evaluat in acest studiu numai 16,7% aveau niveluri puternice de anticorpi la 65 de zile dupa debutul simptomelor.

In plus fata de indoielile fata de eficacitatea unui vaccin, acest studiu nu ofera argumente nici politicilor bazate pe obtinerea imunitatii colective. Totusi, specialistii remarca faptul ca imunitatea nu presupune doar anticorpi, intrucat organismul produce de asemenea celule imunitare (B si T) care joaca un rol in apararea organismului.

"Chiar daca nu mai aveti anticorpi detectabili, aceasta nu inseamna in mod necesar ca nu mai aveti imunitate protectoare, intrucat probabil aveti celule cu memorie imunitara care pot intra rapid in actiune pentru a initia un nou raspuns imunitar daca veti fi din nou infectati cu virusul. Este asadar posibil sa contractati o infectie mai usoara", estimeaza profesorul imunolog Mala Maini, consultanta la University College London.

Pana cand vom afla mai multe, "chiar si aceia care au un test de anticorpi pozitiv - mai ales cei care nu-si pot explica unde ar fi putut fi expusi virusului - trebuie sa dea in continuare dovada de prudenta, sa respecte distantarea sociala si sa foloseasca masca", atentioneaza James Gill, profesor in cadrul Warwick Medical School.