Studiu: Niciun semn de viaţă extraterestră după scanarea a 10,3 milioane de stele

În căutarea unor semne de viaţă dincolo de sistemul nostru solar, cercetătorii vânează aşa-numitele ''tehnosemnături'', precum semnalele de comunicaţie, care ar putea proveni de la fiinţe extraterestre inteligente.

Cu ajutorul telescopului Murchison Widefield Array (MWA), instalat într-o regiune izolată din Australia, oamenii de ştiinţă au căutat unde radio de frecvenţă redusă - frecvenţe similare posturilor de radio FM - provenite de la stele din constelaţia Vela. Concluziile au fost publicate săptămâna aceasta în revista ştiinţifică Publications of the Astronomical Society of Australia.

''Nu este suprinzător că nu am găsit nimic. Există încă atât de multe variabile necunoscute'', a declarat miercuri astrofizicianul Chenoa Tremblay din cadrul departamentului pentru Astronomie şi Ştiinţă Spaţială al agenţiei naţionale australiene Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO).

''Căutarea unor dovezi de viaţă în afara sistemului nostru solar este o mare provocare'', a adăugat Tremblay. ''Nu ştim când, cum, unde sau ce fel de semnal am putea primi care să reprezinte un indiciu că nu suntem singuri în galaxie''.

Deşi cercetarea a fost de 100 de ori mai profundă şi mai extinsă decât până acum, potrivit astrofizicianului Steven Tingay, de la Universitatea Curtin din Australia şi Centrul Internaţional pentru Cercetări în domeniul radioastronomiei, numărul stelelor scanate este relativ mic în termeni cosmici.

''Zece milioane de stele par să însemne mult. Cu toate acestea, potrivit celei mai precise evaluări pe care am realizat-o, există circa 100 de miliarde de stele (în galaxia Caleea Lactee). Asta înseamnă că am analizat doar 0,001% din galaxia noastră'', a spus Tremblay. ''Să ne imaginăm că în oceane ar trăi doar 30 de peşti şi am încerca să-i găsim monitorizând o suprafaţă de mărimea unui piscine din spatele casei. Şansele de a găsi unul dintre aceşti peşti ar fi foarte mici''.

MWA va fi înlocuit în viitorul apropiat de un alt instrument, Square Kilometre Array (SKA), care promite să îmbunătăţească munca de căutare a tehnosemnăturilor.

''Ceea ce este important este îmbunătăţirea constantă a tehnicilor pentru a putea ajunge mai adânc şi mai departe'', a spus Tingay. ''Există mereu şansa ca următoarea observaţie să fie cea care găseşte ceva, chiar dacă nu aştepţi nimic. Ştiinţa poate fi surprinzătoare, aşa că lucrul important este să căutăm în continuare''.AGERPRES