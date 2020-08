Studiu: Nivelul imunităţii la coronavirus este similar în Stockholm şi Londra

Autorităţile suedeze au ales să evite o carantină strictă, magazinele şi restaurantele rămânând deschise. Epidemiologul-şef al Suediei, Anders Tegnell şi Agenţia de sănătate suedeză au prognozat că 40% din populaţia capitalei va dezvolta anticorpi până în luna mai. Cifra reală este însă de 17%, potrivit unui studiu publicat în Journal of the Royal Society of Medicine.

Cercetarea arată că doar 17% din persoanele testate în luna aprilie în Stockholm au dezvoltat anticorpi, comparativ cu acelaşi procent al persoanelor testate în capitala Marii Britanii în lunile aprilie şi mai şi 5-10% în Geneva.

Strategia suedeză s-a bazat în parte pe considerentul că transmiterea comunitară a coronavirusului va crea aşa-numita „imunitate în masă”. O asemenea abordare a fost luată în considerare şi în Marea Britanie înainte de a fi abandonată de autorităţi, potrivit BBC.

Mai mult de 46.500 de persoane şi-au pierdut viaţa în Regatul Unit din cauza COVID-19 la o populaţie de peste 66 de milioane de locuitori. Suedia a depăşit 5.500 de fatalităţi la o populaţie de 10 milioane de locuitori, având printre cele mai mari rate ale mortalităţii raportată la totalul populaţiei din Europa şi de departe cea mai ridicată din ţările nordice.