Studiu: Urşii polari ar urma să dispară până în 2100 din cauza modificărilor climatice

În cazul în care emisiile de gaze cu efect de seră continuă în ritmul din prezent, o ”prăbuşire a reproducţiei şi supravieţuirii va pune în pericol existenţa aproape tuturor subpopulaţiilor polare până 2100”, avertizează cercetătorii.

Inclusiv într-un scenariu mai favorabil, extincţia acestor plantigrade emblematice în Arctica ar urma doar să fie amânată, subliniază ei.

Stirea despre rezultatele studiului mentionat apare in conditiile in care cresc luarile de pozitie ale acelora care considera ca strategia de combatere a schimbarilor climatice este gresita. In ultima sa carte, False Alarme, danezul Bjorn Lomborg, fost director al Institutului danez pentru probleme climatice, sustine ca, decat sa cheltuie bani pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon, omenirea ar trebui sa investeasca in tehnologia de a se acomoda acestora. Tot el ataca si problema ursilor polari, pe care o considera a fi una falsa, sustinand, cu date oficiale, ca populatia acestora a crescut in ultimii 20 de ani, in loc sa scada. De altfel, acesta este si motivul pentru care imaginea ursilor polari in pericol, mai intai promovata de fostul vicepresedinte SUA Al Gore, nu mai este utilizata pentru ilustrarea problemelor climatice.