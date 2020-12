SUA au aprobat vânzarea de arme şi echipamente în valoare de sute de milioane de dolari către Arabia Saudită

Departamentul de Stat american a aprobat vânzarea de bombe în valoare de 290 de milioane de dolari către Arabia Saudită, ca parte a unei serii de acorduri cu dictaturi din Orientul Mijlociu încheiate în ultimele săptămâni ale administraţiei Trump, informează The Guardian.

Criticii acestor vânzări susţin că ele sunt grăbite în ciuda opoziţiei publice şi a Congresului privind un astfel de sprijin militar din cauza problemelor privind drepturile omului în care sunt implicate aceste regimuri şi, în cazul Arabiei Saudite şi a Emiratelor Arabe Unite, a bilanţului uriaş de decese ale civililor în războiul din Yemen.

Agenţia de cooperare pe probleme de apărare a Departamentului de Stat a anunţat marţi aprobarea vânzării de bombe cu dispersie GBU-39 de diametru mic şi echipament asociat către Arabia Saudită. În aceeaşi zi, agenţia a anunţat aprobarea vânzării de elicoptere Apache H-64E în valoare de 4 miliarde de dolari către Kuwait, echipament de apărare faţă de atacuri cu rachete pentru avionul preşedintelui egiptean Abdel Fattah al-Sisi, în valoare de 104 milioane de dolari, precum şi echipamente de precizie pentru avioanele egiptene în valoare de 65,6 milioane de dolari. Egiptul a fost criticat pentru campania contra-insurgenţă dusă în nordul Sinai care a avut impact asupra civililor.

Miercuri, un think-tank din New York plănuieşte să îl acţioneze în judecată pe secretarul de stat Mike Pompeo privind propunerea de vânzare de drone performante şi avioane de război în valoare de 65,6 milioane de dolari către Emiratele Arabe Unite, susţinând că administraţia nu a reuşit să îndeplinească cerinţele legale de a oferi o justificare completă a vânzării şi de a analiza impactul asupra securităţii SUA şi asupra păcii mondiale.

Departamentul de Stat a spus că vânzările susţin „politica externă a SUA şi obiectivele privind securitatea naţională ajutând la îmbunătăţirea securităţii unei ţări prietenoase care continuă să fie o forţă importantă pentru stabilitatea politică şi creşterea economică în Orientul Mijlociu”.

În cazul vânzării de arme către EAU, administraţia a spus că aceasta a permis Emiratelor „să descurajeze ameninţările şi comportamentul agresiv iranian”.

Criticii sunt de părere că aceste acorduri destabilizează şi că recompensează abuzurile faţă de drepturile omului.

„Administraţia Trump se grăbeşte cu arme cadou de rămas bun către Arabia Saudită, în ciuda trecutului deplorabil privind drepturile omului”, a spus Sarah Leah Whitson, director executiv al Democracy for the Arab World Now (DAWN), organizaţie fondată de jurnalistul Jamal Khashoggi, disident ucis de regimul saudit în 2018.

În procesul aşteptat să fie deschis miercuri, New York Centre for Foreign Policy Affairs va acuza Departamentul de Stat al lui Pompeo că grăbeşte vânzarea de drone şi de avioane de luptă F35 către EAU, ignorând prevederile legii privind controlul exportării armelor. Va fi cerut ca „departamentul să oferre o explicaţie justificată pentru decizia sa” şi o hotărâre judecătorească pentru oprirea vânzării, care a fost aprobată la limită de Senat la începutul lunii decembrie.

Seria de vânzări vine odată ce echipa de tranziţie a lui Joe Biden a ridicat problema faptului că nu este informată adecvat de Pentagon privitor la operaţiunile militare în desfăşurare, aşa cum ar trebui să se întâmple în cazul unei administraţii care urmează să fie învestite.