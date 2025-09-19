Sub arcadele unui nou deceniu: pictorul Bogdan Bârleanu

În 2024, când intra în rândul septuagenarilor, adică atingea acea vârstă a existenței umane, în care, potrivit înțelepciunii psalmice, fiecare an e un dar hărăzit spre a te bucura, pictorul Bogdan Bârleanu se înfățișa publicului său, unul numeros și pasional admirativ, cu un fel de „Raport către El Greco”, al lui Nikos Kazantzakis, o mărturisire fără de ocolișuri, francă, puternică, a iubirii marelui cretan pentru mitica insulă mediteraneeană unde-i erau izvoarele și sălașul de veci. Ieșeanul nostru celebra toamna trecută nu doar 70 de ani de viață și creație, ci și un deceniu ale regăsirii mătci în stare să-l exprime. Multe sunt chemările ce răsună în făptura unui creator. Nu mai puține sunt mirajele, unele aidoma Fetei Morgana, ce te poartă ca într-o nălucire onirică, mai totdeauna fiind expresia desăvârșită a zădărniciei. În fața unui artist, la începuturi, se deschid multe drumuri. De cele mai multe ori îmbietoare toate. Dilema, nu neapărat hamletiană, este pe care din aceste poteci să apuci să nu te rătăcești și să fii nevoit să o iei de la capăt, în cele mai fericit caz, de nu eșuezi. Sigur, instinctul și spiritul critic, acesta din urmă de-l ai, sunt decisive în alegerea căii drepte. Ion Irimescu, de pildă, a cochetat la început cu pictura, dar, dându-și seama că, neavând simțul culorii, fără de care n-ai cum izbândi în domeniu, a îmbrățișat sculptura, adică cea în măsură să-i reveleze geniul.

Poate ceva asemănător s-a întâmplat și cu Bogdan Bârleanu. Teama de a nu fi anacronic l-a determinat la un anumit moment să se îndepărteze de ceea ce era datul său ca artist, acela de urzitor al culorii și de țesător de priveliști plastice ale sonorităților muzicale feerice, ale metaforelor și viziunilor poematice. Se exprimase, vădind certă înzestrare, pe acest tărâm în perioada aurorală a activității sale creatoare, dar avea sentimentul că se decupla de la tendințele contemporane rămânând pe tărâmul peisagisticii, al naturilor statice. Exista în mediul artistic prejudecata că acestea erau teme deja epuizate, în care nu se mai putea spune ceva original, ignorându-se faptul, confirmat de evoluția artelor frumoase, că nu tema în sine e garanția valorii și a reușitei, ci duhul creator presărat în acele cadre, capabil să genereze emoție estetică, dând chip splendorilor cele tainice. Dar modele, se știe, sunt tiranice și ca să exiști ca artist trebuie să li te supui. Dintr-o așa pricină Bogdan Bârleanu n-a fost surd la aceste glăsuiri de iele și și-a încercat puterile, fără a părăsi cu totul albia sa naturală, în creațiuni de artă abstractă, cu meșteșug rostuite. Fantaza cu șarm, construia pe spații mari, alimentându-se parcă din bogatele surse paterne ale meșterului Iftimie, părintele său ilustru, dar parcă nu se simțea acasă. Ducea dorul unui paradis pierdut, cel al naturii, cu inepuizabilul său zăcământ de frumuseți fără de egal. O natură în care omul lăsase semnele sale mirabile, case și ulițe, zidiri, grădini, cu revărsarea lor de nestemate florale. Toate acestea meritau transfigurări artistice, în care privitorul să regăsească „corola de minuni a lumii”, dar din perspective și unghiuri care să dezvăluie ceea ce scapă trecătorului mai mult sau mai puțin grăbit, iradierea interiorităților nevăzute cu ochiul liber. E acea menire de rapsod căreia Bogdan Bârleanu se socotea sortit și cu datoria să o onoreze. Parcă ieșind de sub puterea unei vrăji, s-a întors acolo unde îi era locul. Nu doar îi ședea bine, dar se găsea în elementul său, în ambianța cea mai prielnică manifestării talentului. Alegerea aceasta n-a fost una lipsită de riscuri, dar s-a dovedit câștigătoare. Artistul și-a restabilit legătura cu publicul său, în absența căruia existența unui creator nu poate fi concepută. Procedând la această opțiune pictorul s-a dedat voluptuos acestor teme, dovedind că ele nu sunt vetuste, de le găsești abordări noi și apelezi la instrumentarul limbajelor contemporane, în care nu fidelitatea redării contează, ci știința sugestiei, a esențializării, în consonanță cu așteptările publicului. Asupra acestuia și-a pus desigur amprenta schimbarea la față a modului de a exista prin computerizare, dar care reclamă ca vitală legătura cu natura, cu frumosul, în formele sublime ale creației artistice.

Așadar, de un deceniu, cu o admirabilă statornicie, Bogdan Bârleanu navighează cu lotca lui pe aceste canale cu salbele lor de splendori. E zugravul lor, unul care e convins că filonul poate produce, dacă perseverezi în a-i descoperi rezervele. De aceea lucrările lui din deceniul încheiat în toamna anului 2024 nu sunt variațiuni pe aceeași temă, ci fațete noi ale unui univers fascinant, pe care pictorul ni-l aduce ofrandă în veșmintele princiare ale culorii. Aceasta este clapa claviaturii meșteșugului său de orfevrier pe care artistul apasă să scoată arpegii noi. E un proces al unei desăvârșiri a mijloacelor, din care ies prețiozitățile cromatice și compoziționale tot mai rafinate. Pictorul urmărește să atingă acutele înălțimi nu ușor accesibile. Și aceasta e direcția creatoare în care se înscrie și la acest început de nou deceniu Bogdan Bârleanu. Expoziția din 2025, de la Galeriile „Pallady”, care se va vernisa mâine, 20 septembrie, de la ora 11,30, vine cu un florilegiu de peisaje ce surprind momentele eclatante ale anotimpurilor, cu naturi statice, flori mai ales și cu pitorești colțuri de peisaj urban și rural. Prin felul în care culorile se împreunează și se despart într-un fel de mișcare cinetică de vase comunicante, pânzele se scaldă într-o atmosferă fantasmatică, cea a îmbrățișării realului cu visarea. Impresia aceasta e potențată și de fluiditatea liniilor, unduitoare, care, sub zbucnirea tonurilor fauve, omniprezente aproape, dau senzația dănțuitoare a focurilor bengale.

Sub arcadele acestui nou deceniu de creație, ce se îndreaptă spre ținuturile mitice ale patriarhalității, Bogdan Bârleanu își continuă înaintarea curajoasă întru plinirea vocație, aceea de rapsod cu penelul al lumii în care ființăm.

Grigore Ilisei este scriitor, critic de artă şi publicist

